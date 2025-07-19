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台師大女足球員被逼抽血撐不住休學　父親不諒解離世

師大女足前隊員YOYO受不了教練強迫抽血實驗選擇休學，面對家人的不諒解她隻字不提，父女倆的心結再也無法解開。（圖／翁靖祐攝）

▲師大女足前隊員YOYO受不了教練強迫抽血實驗選擇休學，面對家人的不諒解她隻字不提，父女倆的心結再也無法解開。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國立臺灣師範大學女足隊爆發教練周台英用學分逼球員抽血實驗，而校內的霸凌防治委員會認定周台英霸凌成立，並建請學校解聘2年，但經由校評會3級3審後，竟輕縱改為不可留職停薪、出國進修等懲處，引發社會譁然。受害球員之一的簡奇陞在立委陪同下召開記者會，揭露球員「YOYO」不堪抽血重負，選擇休學，連最疼愛她的父親都不能諒解，後來「YOYO」父親離世，留下父女心中再也無法解開的結。

簡奇陞在7月15日記者會痛批，台師大校方曾提到，抽血全經同意、1月的受試者補助費已返還等說詞都與事實不符。她更在記者會為那些無法撐過而選擇休學的球員們抱屈，對台師大痛批：這些錢還算好還，但「你能還她已經領不到的畢業證書嗎？」、「你能還她那個再也見不到面的爸爸嗎？」。而簡奇陞所說的球員，正是與她一同從花蓮縣立體育高級中學來到台師大就讀，卻不堪實驗重負選擇休學的前球員「YOYO」。

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師大女足教練周台英個性剛硬，女隊員控訴不論身體狀況如何，皆施壓要隊員配合抽血。（圖／報系資料照）

▲師大女足教練周台英個性剛硬，女隊員控訴不論身體狀況如何，皆施壓要隊員配合抽血。

據了解，YOYO自國中起就熱愛足球，雖遭全家反對，但仍憑著堅定的意志考上花體，並成功挺進體育生夢寐以求的第一志願台師大，成為全家人的驕傲，成功扭轉家人反對她踢足球的態度。沒想到，YOYO進入師大後，卻遇到周台英的抽血霸凌，最終撐不住無奈選擇休學，但家人卻始終不能諒解，後來她的父親離世了，徒留下父親與她心中再也無法解開的結。

本刊調查，師大女足隊的抽血實驗計畫，由國家科學及技術委員會所補助的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」於112年開始執行，研究期程為3年，第1年為台師大體育與運動科學系教授陳慶忠主持，第II、III計畫則由中央大學認知神經科學研究所所長阮啟弘主持，3項計畫各獲得國科會904萬元、889萬5千元、900萬元，補助多達2693萬餘元。

吹哨人簡奇陞15日於記者會上控女足教練周台英長期以學分及退學要脅，迫使女足隊員配合抽血實驗。（圖／翻攝畫面）

▲吹哨人簡奇陞15日於記者會上控女足教練周台英長期以學分及退學要脅，迫使女足隊員配合抽血實驗。

不過台師大女足球隊學生向立委陳培瑜陳情表示，球員們遭到教練周台英脅迫抽血，整個寒、暑假連續14天，估計每天抽3次，一次3到5 CC不等，有時是10 CC。且只要球員不配合，就會採用學分以及退學當作威脅手段。

球員透露，研究初期進行抽血的甚至為無醫事人員資格者，且學生的抽血同意書也是在抽血以後才完成補簽，本該可以領到的1000元受試者補助費，更是在發放以後被要求繳回，來當作球隊的公用金，拒絕抽血的球員會遭到教練周台英和部分同儕不同程度的霸凌，真是叫天天不應、叫地地不靈！「YOYO」就是因為不堪抽血重負，選擇休學，讓隊友們相當難過。

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