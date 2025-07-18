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印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型

▲印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型。（圖／翻攝自X/Ashwini Vaishnaw）

▲印度政府宣布55萬人村莊創業者優先接受免費AI訓練。（圖／翻攝自X/Ashwini Vaishnaw，下同）

記者陳弘修／台北報導

印度電子與資訊科技部長維希納夫（Ashwini Vaishnaw）宣布，政府將免費提供人工智慧訓練給全國超過55萬名的村莊層級創業者（Village Level Entrepreneurs, VLEs）。此舉被視為印度政府推動基層數位化的關鍵一步，希望藉由讓基層人員率先掌握AI技能，再帶動農村居民跟進使用智慧科技。

綜合外電報導，該計畫屬於印度政府主導的「IndiaAI任務」的一環，由「公共服務中心網絡」（Common Services Centres, CSCs）系統推動，該系統長年協助政府在農村推展各項數位服務整體培訓目標高達100萬人。

值得注意的是，這100萬培訓名額中，有55萬名額將優先提供給村莊層級創業者，這些創業者被視為印度基層數位基礎建設的關鍵人力，負責提供政府、金融、健康等服務，目前已涵蓋印度約九成村莊，而政府也期盼他們接受AI訓練後，能進一步引領地方居民邁向智慧生活。

對於維希納夫17日在公共服務中心網絡特別事業公司（CSC SPV）成立10週年活動上宣布免費AI訓練的政策，在現場的村莊層級創業者們也立即給予熱烈的掌聲回應維希納夫。

▲印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型。（圖／翻攝自X/Ashwini Vaishnaw）▲印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型。（圖／翻攝自X/Ashwini Vaishnaw）

印度電子與IT部國務部長普拉薩達（Jitin Prasada）也代表村莊層級創業者向維希納夫提出具體建議，包括將各邦自有的政府服務站與公共服務中心網絡整併，擴大村莊層級創業者的服務範圍、增加收入來源。對此，維希納夫表示，將請公共服務中心網絡特別事業公司就「整併各邦服務中心」一案進行細節規劃，並承諾將與各州政府協商討論可行性，尋求最大化整體效益。

維希納夫也指出，這不只是單一的培訓計畫，而是一場「乘數效應」的行動。透過先訓練村莊層級創業者，再由他們將技能帶回村裡，讓數位技術真正落地。例如，一位農民能藉由AI分析得知病蟲害預警；一名鄉村教師也能用AI輔助學生學習，這些改變都可能由剛結訓的村莊層級創業者帶動。

維希納夫表示，訓練課程將由公共服務中心網絡系統提供，並設計在地語言教材，讓沒有技術背景的人能輕鬆上手，村莊層級創業者專屬模組內容也會同步推出，讓他們在完成訓練後就能支援所屬社區。

他強調，這波訓練行動的目標不僅是強化就業競爭力，更希望徹底翻轉鄉村生活樣貌，AI的力量不能只是科技園區的專利，更應走入田間小路、走進每位印度人的生活。

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