台南調查官被收押！涉洩密還有不明財產　調查局火速開鍘說話了

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局台南市調查處1名林姓男調查官，被控洩露辦案機密並與案件當事人疑有不當金錢往來，昨（17日）經台南地檢署以涉犯洩密、財產來源不明等罪嫌聲押禁見獲准，調查局今聲明將林男依法停職，重申調查人員應廉潔自持，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。

林姓調查官任職台南市調查處新營調查站，被檢舉洩露台南某政黨黨部主委勾結黑道、里長包攬光電、都更等弊案情資，且疑與案件當事人有不當金錢往來。台南檢調偵辦台鹽綠能弊案時，也發現林的帳戶有幾筆可疑金流，與洩露辦案機密有關。

調查局掌握林男涉及不法，主動立案發交中部地區機動工作站蒐證，報請南檢指揮偵辦，前天（16日）兵分多路，搜索林男辦公室、住處等地，約談林男移送檢方漏夜複訊，檢察官認為林男涉犯洩密、貪污等罪嫌，向台南地院聲押禁見。

南院昨晚召開聲押庭調查，認為林男涉犯《個人資料保護法》違法蒐集利用他人個資、《刑法》公務員洩漏國防以外應秘密訊息、《貪污治罪條例》財產來源不明、與《洗錢防制法》洗錢等罪嫌、犯嫌重大。

此外，林男供詞避重就輕、前後不一，且刪除手機對話記錄，加上仍有關係人尚未到案釐清，有勾串滅證之虞，審酌林男身為執法人員，理應維護自身廉潔，卻利用職務違法蒐集個資、洩密，又無法合理說明異常增加的財產來源，情節非輕，裁定羈押禁見。