女足抽血研究「非醫療行為」　醫師公會提5點聲明：強烈反對

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至有非醫事人員執行抽血爭議。醫師公會全國聯合會今（17）日發布5點聲明譴責違反人體研究倫理與非法抽血行為，呼籲政府徹查並強化監管制度，應加強倫理審查委員會（IRB）制度運作監督、建立高風險研究預警與落實實地查核機制。

衛福部曾函釋指研究計畫人體抽血「非屬醫療行為」，值得注意的是，公會在聲明中表達強烈反對立場，指抽血屬於具侵入性的醫療專業操作，並不因是否涉及疾病診斷而有不同，本應由具醫療專業資格人員執行。

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以下為聲明全文：

近日發生大學教師以學分威脅要求學生配合參與研究接受抽血事件，嚴重違反研究與醫療法規及倫理，中華民國醫師公會全國聯合會（下稱本會）予以嚴正譴責，並聲明如下：

一、 嚴正譴責違反研究倫理與人權之行為

據報導本事件中，研究計畫涉及受試學生連續多日多次抽血，不論計畫設計與執行，都存在重大倫理瑕疵與違法疑慮，不但可能嚴重違反《人體研究法》關於受試者自主權、完整揭露資訊與研究計畫最小傷害原則，更有違現代研究倫理之基本要求。本會對此予以嚴厲譴責外，對於校方僅以該師表達悔意未予適當處置感到失望。目前許多非醫學院校的研究者，於《人體研究法》施行後，對於研究倫理與人權尊重之觀念仍然嚴重缺乏，實應就研究倫理之教育訓練進行加強。

二、對於研究倫理審查會是否失職應進行調查

除研究者之責任外，倫理審查委員會（IRB）是否確實進行審查亦有疑慮。學生於研究中屬於易受傷害族群，本就易因師生的權勢關係妨害受試者自主權之行使，需要格外嚴格檢視與保護，確保受試者之最小傷害原則之落實。本案若係依據研究計畫內容執行，即為對於研究計畫審查之重大瑕疵；若主持人未依經審查通過之計畫內容執行，亦為監督之不周，在在顯示IRB未盡其職責。

本會呼籲各研究單位應全面檢討其研究倫理審查機制，強化IRB功能；若該校IRB於本案未盡審查監督之責，亦應依據《人體研究法》等相關法令進行究責。

三、強烈反對非專業人員執行侵入性醫療操作

本事件中更涉及「非醫療專業人員為受試者抽血」之情節，已超越學術研究界限，屬於非法執行醫療行為範疇。抽血屬於具侵入性之醫療專業操作，並不因是否涉及疾病診斷而有性質之不同，本應由具醫療專業資格人員執行，任何非經醫療專業訓練之人員均不應執行，本會對於部份論者認為抽血若僅為研究而不涉及診斷治療，即不屬於醫療行為或醫療輔助行為之意見，表達強烈反對之立場。

本研究由非醫事人員執行抽血或相類之醫療行為，明顯違反《醫師法》第28條關於密醫罪以及其他醫事人員法規之規定，不僅涉及醫療刑事責任，更可能對受試者造成血管損傷、感染、甚至長期健康後遺症，絕對不可寬容。

四、守護受試者尊嚴，捍衛基本人身安全

本會再次重申：人體研究必須建立在尊重自主、不傷害、公平正義與行善等醫學倫理四原則之基礎上才能執行。無論研究目的如何，不得以任何形式對受試者個人造成不合理之身體傷害、精神施壓或脅迫參與。教育機構與研究主持人必須自我約束，將受試者視為研究的合作夥伴，而非實驗品，更不可做為學生權益的利益交換工具，即便犧牲研究計畫，仍應以保障受試者權益與尊嚴作為首要責任。

五、呼籲政府徹查並強化監管制度

對於本事件涉及之違法與不當行為，本會除認同與感謝卓院長榮泰要求教育部、衛福部、國科會及檢調機關進行全面調查，依法追究所有行政與刑事在內之法律責任。同時建議主管機關，應加強倫理審查委員會（IRB）制度運作之監督、建立高風險研究預警與落實實地查核機制、推動醫學與非醫學院校研究倫理教育常態化。

醫學研究的發展應以保障人性尊嚴與安全為核心價值。任何藉學術名義對於受試者進行侵害行為者，皆不被允許，且應受到社會與法制的共同制裁。本會將持續關注本案後續發展，並與各界攜手，守護公共信任與醫療倫理的底線