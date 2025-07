冰島火山噴發！裂縫1000公尺空拍畫面曝光　遊客居民急疏散

▲冰島火山噴發,噴發裂縫長700公尺至1000公尺。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

冰島首都雷克雅維克附近的松德努庫爾火山(The Sundhnukur volcano)16日爆發,噴發裂縫長700公尺至1000公尺。旅遊景點地熱溫泉藍湖(Blue Lagoon)以及漁村格林達維克(Grindavik)居民已緊急疏散。

路透、半島電視台報導,這是冰島2021年地質系統重新活躍以來的第12次火山噴發,現場直播畫面顯示,隨著熔岩流噴出,濃煙不斷竄向天空。冰島氣象局透過聲明說明,熔岩大部分向東南方流動,未接近任何基礎設施,依據GPS測量和地形變化信號判斷,這很可能是一次相對較小的噴發。

Iceland's Sundhnúksgígar crater row erupted again on July 16, 2025, near Grindavík, marking the 12th eruption since 2021.



A 700-1000m fissure spews lava southeast, with no immediate threat to infrastructure. Evacuations hit Grindavík and Blue Lagoon. Flights unaffected.



Easy… pic.twitter.com/pwJlVd5UHV