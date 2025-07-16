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冰島火山噴發！裂縫1000公尺空拍畫面曝光　遊客居民急疏散

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／路透）

▲冰島火山噴發，噴發裂縫長700公尺至1000公尺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

冰島首都雷克雅維克附近的松德努庫爾火山（The Sundhnukur volcano）16日爆發，噴發裂縫長700公尺至1000公尺。旅遊景點地熱溫泉藍湖（Blue Lagoon）以及漁村格林達維克（Grindavik）居民已緊急疏散。

路透、半島電視台報導，這是冰島2021年地質系統重新活躍以來的第12次火山噴發，現場直播畫面顯示，隨著熔岩流噴出，濃煙不斷竄向天空。冰島氣象局透過聲明說明，熔岩大部分向東南方流動，未接近任何基礎設施，依據GPS測量和地形變化信號判斷，這很可能是一次相對較小的噴發。

受到火山噴發影響，藍湖以及漁村格林達維克居民已被疏散。依據基夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）官網，機場航班並未受到影響。

冰島常被稱為「冰與火之島」，熔岩並非從火山口噴發，而是從地殼裂縫湧出。這次與2010年艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）噴發造成歐洲航班停飛近一周不同，目前半島火山噴發沒有對雷克雅維克構成威脅。

不過專家警告，雷克雅內斯半島的火山活動可能持續數十年甚至幾世紀。冰島境內有超過30座活火山，每年吸引大量遊客探索其火山地貌，光是2024年就有大約230萬外國觀光客造訪。

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