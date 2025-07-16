　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

▲▼「微型電動二輪車」八大爭議整理。（圖／時局提供）

▲「微型電動二輪車」八大爭議整理。（圖／時局提供）

記者陶本和／台北報導

近年，微型電動二輪車在台灣快速擴散，儼然成為短程代步、通勤接送的新寵兒。但是，這項交通工具卻在現實中衍生層出不窮的安全疑慮與道路亂象，甚至在YouTube上掀起超過百萬觀看次數的討論熱潮。根據《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站觀察，觀看次數前八名的爭議影片中，有三大類別，「充電危險無法管」、「事故頻生亂交通」、「違規亂象難杜絕」皆突破 30 萬觀看。

根據《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站觀察，微型電動二輪車爭議的聲量部分，第一名是「充電危險無法管」、第二是「事故頻生亂交通」，依序則為「違規亂象難杜絕」、「起火自燃高風險」、「違法改裝變飆車」、「學生亂騎乘亂象生」、「代辦收費不透明」，以及「高齡騎乘風險增」等。

首先，「充電危險無法管」的部分，觀看數有59萬6000多次。《時局》表示，微型電動二輪車普遍可直接使用家用插座充電，卻也因而頻傳違規亂拉電線、長時間無人看管充電等情況，影片中不乏民眾於住宅區外牽線接電，造成火災、險象環生的畫面。但目前法律未明確規範住宅充電行為，讓社區住戶人心惶惶，形成「有危險、無法管」的政策黑洞。安全漏洞加上法規空窗，為公共安全帶來潛在危機。

第二是「事故頻生亂交通」，觀看次數有41萬5000多次。《時局》表示，新法上路後，許多民眾仍無法釐清規範，使微型電動二輪車違規、雙載、未戴安全帽、未掛牌、擅自改裝、騎上人行道等情形層出不窮，與行人或其他用路人發生碰撞的事故也屢見不鮮。道路秩序因新型交通工具亂入而日益惡化，執法與宣導於實際層面存在進度落差，嚴加管制勢在必行。

第三個爭議則是「違規亂象難杜絕」，觀看也有31萬多次。《時局》表示，許多民眾對於微型電動二輪車的法規認知仍顯不足，把微型電動二輪車當作自行車或者普通機車來騎，擅自改裝以增加車速、逃避掛牌。主因為目前法規層面上，不需考照即可騎乘，使得騎乘民眾缺乏道安知識與觀念，導致違規事件激增。即使已有部分道路禁止微型電動二輪車行駛，但常見民眾無視法規，也未見執法單位有效取締。

《時局》指出，看似便利的代步工具，實則藏匿著多重風險，包括擅自改裝、無須考照、掛牌不實，加上違規充電與產品品質不一，更讓起火、自燃事故屢見不鮮。他們觀察發現，事故當事人往往是移工、青少年與高齡者，道安觀念與反應能力皆相對不足，進一步加深了社會大眾對這項新興工具的疑慮。

在政府作為方面，《時局》表示，儘管政府試圖納管微型電動二輪車，但執行端未嚴格落實，使得違規亂象難以有效遏止，甚至對整體交通安全造成反向衝擊。公共空間因此被稀釋，政策信任也隨之消耗。

《時局》認為，微型電動二輪車所帶來的，已不只是單一交通選擇的問題，而是一場橫跨公安、教育、住宅與交通治理的系統性風暴。面對這項日益擴大的風險源，社會將如何衡量其代價與界線，莫讓「微型」變「危行」，成為政策設計者無法迴避的關鍵命題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」
快訊／鳳梨遭掃射！現場找到12顆彈殼
快訊／卓榮泰震怒！　下令追究責任、嚴懲教練
LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面
快訊／鳳梨遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸
新莊小三穿性感睡衣爬4樓外牆！驚險畫面曝
女足隊被逼抽血　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

遭爆1人500元動員走路工　國民黨告李宇翔：絕不容許捏造假證據

賴清德出訪巴拉圭過境美國？　楊智伃：別當成對島內的政治操作

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

遭爆1人500元動員走路工　國民黨告李宇翔：絕不容許捏造假證據

賴清德出訪巴拉圭過境美國？　楊智伃：別當成對島內的政治操作

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

斗六市工湖路拓寛工程動工　張麗善：紓解交通擁塞帶動經濟發展

機捷A9林口捷運宅成功標租　鐵道局首次引進包租代管

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

與葉總經典對決！高志綱拚傳球準度　笑稱怕投不到二壘

51歲張震嶽自豪精子漂亮！　下月喜迎二寶「性別曝光」

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

達美直飛西雅圖機上亮點！商務艙套房可平躺　最快明年有免費WiFi

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

Energy看F4合體「我們是『欸不是』」　阿弟不知「來都來了」坤達：不用討論

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

要卓揆趕快普發一萬　朱立倫：別再講幹話

蔣萬安人設大翻轉？　她揭關鍵：北市5席危中之危

更多熱門

相關新聞

嘉市府呼籲違停勿肇責

嘉市府呼籲違停勿肇責

嘉義市4月份接連發生3件重大交通事故，首案發生在忠孝路上因大貨車違規停車於忠孝路機慢車道上，導致後方機車閃避不及追撞之交通死亡事故；第二案為微型電動二輪車於玉山路巷內碰撞高齡行人，導致行人死亡事故及第三案於大雅路上，一位行人於夜間身著深色衣褲，違規闖紅燈且未行走行穿線上遭車輛碰撞事故，經送醫後不治。

新北翁被撞倒地　又遭3車輾過身亡

新北翁被撞倒地　又遭3車輾過身亡

抗爭8年！鳳山車站釘子戶妥協要搬了

抗爭8年！鳳山車站釘子戶妥協要搬了

台中外埔黑豬逃出豬舍　警民合力趕回豬舍

台中外埔黑豬逃出豬舍　警民合力趕回豬舍

婦車禍腳輕傷！女警神力抱上警車送返家

婦車禍腳輕傷！女警神力抱上警車送返家

關鍵字：

微型電動車安全爭議交通問題道路亂象法規困境

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面