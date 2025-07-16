「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

▲「微型電動二輪車」八大爭議整理。（圖／時局提供）



記者陶本和／台北報導

近年，微型電動二輪車在台灣快速擴散，儼然成為短程代步、通勤接送的新寵兒。但是，這項交通工具卻在現實中衍生層出不窮的安全疑慮與道路亂象，甚至在YouTube上掀起超過百萬觀看次數的討論熱潮。根據《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站觀察，觀看次數前八名的爭議影片中，有三大類別，「充電危險無法管」、「事故頻生亂交通」、「違規亂象難杜絕」皆突破 30 萬觀看。

根據《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站觀察，微型電動二輪車爭議的聲量部分，第一名是「充電危險無法管」、第二是「事故頻生亂交通」，依序則為「違規亂象難杜絕」、「起火自燃高風險」、「違法改裝變飆車」、「學生亂騎乘亂象生」、「代辦收費不透明」，以及「高齡騎乘風險增」等。

首先，「充電危險無法管」的部分，觀看數有59萬6000多次。《時局》表示，微型電動二輪車普遍可直接使用家用插座充電，卻也因而頻傳違規亂拉電線、長時間無人看管充電等情況，影片中不乏民眾於住宅區外牽線接電，造成火災、險象環生的畫面。但目前法律未明確規範住宅充電行為，讓社區住戶人心惶惶，形成「有危險、無法管」的政策黑洞。安全漏洞加上法規空窗，為公共安全帶來潛在危機。

第二是「事故頻生亂交通」，觀看次數有41萬5000多次。《時局》表示，新法上路後，許多民眾仍無法釐清規範，使微型電動二輪車違規、雙載、未戴安全帽、未掛牌、擅自改裝、騎上人行道等情形層出不窮，與行人或其他用路人發生碰撞的事故也屢見不鮮。道路秩序因新型交通工具亂入而日益惡化，執法與宣導於實際層面存在進度落差，嚴加管制勢在必行。

第三個爭議則是「違規亂象難杜絕」，觀看也有31萬多次。《時局》表示，許多民眾對於微型電動二輪車的法規認知仍顯不足，把微型電動二輪車當作自行車或者普通機車來騎，擅自改裝以增加車速、逃避掛牌。主因為目前法規層面上，不需考照即可騎乘，使得騎乘民眾缺乏道安知識與觀念，導致違規事件激增。即使已有部分道路禁止微型電動二輪車行駛，但常見民眾無視法規，也未見執法單位有效取締。

《時局》指出，看似便利的代步工具，實則藏匿著多重風險，包括擅自改裝、無須考照、掛牌不實，加上違規充電與產品品質不一，更讓起火、自燃事故屢見不鮮。他們觀察發現，事故當事人往往是移工、青少年與高齡者，道安觀念與反應能力皆相對不足，進一步加深了社會大眾對這項新興工具的疑慮。

在政府作為方面，《時局》表示，儘管政府試圖納管微型電動二輪車，但執行端未嚴格落實，使得違規亂象難以有效遏止，甚至對整體交通安全造成反向衝擊。公共空間因此被稀釋，政策信任也隨之消耗。

《時局》認為，微型電動二輪車所帶來的，已不只是單一交通選擇的問題，而是一場橫跨公安、教育、住宅與交通治理的系統性風暴。面對這項日益擴大的風險源，社會將如何衡量其代價與界線，莫讓「微型」變「危行」，成為政策設計者無法迴避的關鍵命題。