指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

▲國安局指出，近5年檢調偵辦在台不法「中」企已逾百家門。（示意圖／取自Google街景）

記者蘇晏男／台北報導

台美對等關稅結果尚未出爐，立法院外委會邀請國安局等單位就相關談判進度、預期成果等進行報告。國安局在書面報告中表示，本局透過專案機制，統合、協調國安情報團隊，注蒐境外敵對勢力對我經濟及科技滲透情訊，查察違法違規，有關工作重點包括，打擊「中」製產品境外「洗產地」、反制科技竊密挖角等；國安局也說，國安情報團隊注蒐「中」企對我科技竊密、人才挖角情資，而近5年檢調偵辦在台不法「中」企已逾百家。

立法院外交國防委員會邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表16日報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。

國安局在上述報告中提到，本局即持續蒐整、分析美方具體作為，以及與各國談判進展，提供政府決策參考，而美國關稅措施與談判立場包括「平衡貿易逆差並鼓勵赴美投資」、「提高關稅但保留談判空間」、「運用關稅強化經濟安全」等3個主要特點。

國安局指出，本局透過專案機制，統合、協調國安情報團隊，注蒐境外敵對勢力對我經濟及科技滲透情訊，查察違法違規，有關工作重點包括：強化我供應鏈安全韌性、加強高科技貨品出口管制、打擊「中」製產品境外「洗產地」、反制科技竊密挖角。

國安局說，「中共為規避各國產業保護措施，在東南亞、中南美等第三地設立貨品轉運點，以境外簡易加工、重新包裝方式，改標、偽造原產地證明，再出口輸往歐、美消費市場。我政府為捍衛國際信譽及確保我業者權益，已成立跨部會聯防機制，強化邊境管控與產地認定。各海關同時成立查核小組，加強查察輸美貨物違規轉運不法。本局將持續合國安情報團隊，注蒐『中』製產品貼牌滲透情訊」。

國安局也提到，國安情報團隊注蒐「中」企對我科技竊密、人才挖角情資，並由司法機關加強查處「中」企未經核准在台營運、竊取營業秘密等不法活動，近5年檢調偵辦在台不法「中」企已逾百家。本局透過國際情報合作管道，密注中共於國際間科技竊密挖角手法，即時掌握預警徵候，並協同各權責機關完善「國家核心關鍵技術」保護機制。