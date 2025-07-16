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社會 社會焦點 保障人權

欠薪還告人！高雄護理師控診所亂扣加班費　離職還被求償9萬4

記者許宥孺／高雄報導

「我是免費勞工嗎？」高雄一名王姓護理師控訴，洗腎診所採用「負時數」來苛扣她的加班費，並超時排班、勞保高薪低報，甚至離職時，還被求償多達3個月薪水的違約金，她不願繳交，竟遭到診所提告損害賠償，甚至加碼要她返還因負時數產生的「不當得利薪資」，不禁委屈哽咽。臺灣護理產業工會今(16)日特別南下聲援王姓護理師，要求診所撤告並還錢。

針對此案，高雄市勞工局表示，先前已受理相關申訴案件，且已入場實施勞動檢查，現就初步檢查所生工時、工資及加班費等相關疑義，依行政程序函請事業單位陳述說明中，後續如確認有違反勞基法事實，將分別依法裁處2萬至100萬元罰鍰

▲▼高雄護理師控診所偷加班費，離職還被求償3個月薪水。（圖／記者許宥孺攝）

▲王姓護理師離職還被診所求償違約金、要求返還「不當得利」取得的薪水多達9萬4000元。（圖／記者許宥孺攝）

臺灣護理產業工會與台灣醫療工會聯合會、高醫工會等團體今日到診所聲援王姓護理師，現場高喊「抗議惡老闆！壓榨護理師！」控訴該診所以違法「負時數、工時水庫」制度來挪移護理師的工時、苛扣加班費，還有超時排班、勞保高薪低報、不合理高額違約金等，違反勞動法令竟近20條。當護理師不忍剝削決定離開，卻反遭到診所苛扣未領的薪資、甚至提告求償，變相懲罰離職護理師。

王姓護理師表示，診所要求新進護理師簽訂「培訓切結書」，稱診所會提供3個月教育訓練，支付護理師培訓費用每月3萬月，共計3個月，但護理師若任職未滿3年就需要賠償訓練費。但實際上，診所只提供環境介紹等新進人員訓練，護理師還要自費、自假去台灣腎臟醫學會接受護士血液透析訓練。

王姓護理師說，她今年2月離職後，因不願繳交違約金，竟被診所提告「損害賠償」求償8萬5000元，還以「負時數」為由要她返還「不當得利」的薪資9000元。她感到相當委屈，直言自己有證照、有上班，為什麼離職還要賠錢給老闆？甚至離職後頻繁被約談，不願返還違約金就被老闆註記不還錢，威脅未來會很難找工作。

▲▼高雄護理師控診所偷加班費，離職還被求償3個月薪水。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼王姓護理師遭診所提告求償，薪資單毫無隱私直接被貼在診所門口。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄護理師控診所偷加班費，離職還被求償3個月薪水。（圖／記者許宥孺攝）

王姓護理師哽咽地說：「不合理的工作真的很辛苦，我還要這樣被對待，真的很惡劣，還有很多同事持續被壓榨，甚至診所還持續跟護理師說，他們的診所福利制度比外面還好，用各種話術誆騙，例如勞保已非常明確違法被裁罰，但老闆卻換另一套做法規避。」

▲▼高雄護理師控診所偷加班費，離職還被求償3個月薪水。（圖／記者許宥孺攝）

▲臺灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會到場聲援王姓護理師。（圖／記者許宥孺攝）

臺灣護理產業工會羅運生理事長表示，多名不同診所的護理師向工會申訴，頻頻超時工作，加班費卻被俗稱「工時水庫」的負時數制度吞噬，正常狀況下，員工每月有172小時的工時，超時才算加班，即便員工單日超時8小時、一周工作超過5天都不會發放加班費用。該診所甚至用「批班」制度，根據每日病患來診量，片面要求員工晚到或提早回家扣減工時，導致護理師要自行吸收減少的時數，若時數被「負1天」，就是護理師欠診所1天薪水。

▲▼高雄護理師控診所偷加班費，離職還被求償3個月薪水。（圖／記者許宥孺攝）

▲臺灣護理產業工會羅運生理事長列出診所欠薪項目。（圖／記者許宥孺攝）

羅運生指出，詳細列出診所違法項目，診所有2位護理師遭欠薪多達16萬229元，包括不當扣薪、負時數導致加班日短少、國定假日未給加班費、勞保低報導致勞退6%金額差額以及資遣費。呼籲診所儘速撤告，讓在職護理師享有正常勞動權益。

羅運生強調，早在10年前，勞動部、衛福部就宣告負時數、批班制度是違法。病人數浮動是診所營運必然會發生的事情，非勞工因素所致，勞工的休假卻因此變得零碎、臨時，無法事前得知、無法安排生活，嚴重損害護理人員休息權與收入。全台灣仍有許多護理師，長期來都在這樣惡劣的勞動環境中辛勤工作，台灣護理人力流失，還令人訝異嗎？

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