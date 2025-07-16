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30萬罰不怕！高雄非法日租套房3度被抄　這次直接斷水電沒戲唱

▲▼非法日租套房遭斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營巨蛋商圈附近一家非法日租套房3度被抓包違法營業，日前遭觀光局斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄巨蛋商圈一家非法日租業者「聚所」未取得旅館營業登記，2024年起遭到觀光局2度稽查逮獲，共計開罰30萬元外也要求業者歇業。沒想到業者罰不怕，觀光局日前會同市府相關單位、台水、台電公司前往強制斷水斷電，直到確認不再營業後才會復水電。

為維護旅宿消費市場秩序，支持合法旅宿、有效遏止非法日租屋，高雄市觀光局10日前往左營巨蛋商圈附近一家日租套房「聚所」執行強制斷水斷電。

▲▼非法日租套房遭斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局率台水、台電前往套房斷水電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼非法日租套房遭斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，「聚所」於2024年6月18日遭處分10萬元罰鍰並勒令歇業，但業者仍持續營業違法經營旅宿業，2025年2月19日再被裁處20萬元怠金並勒令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業。為保障旅客住宿安全，7月10日由觀光局會同市府相關單位及台水台電公司，前往強制執行斷水斷電處分並張貼違反法令公告。

觀光局長高閔琳指出，依據「發展觀光條例」第24條第1項規定，經營旅館業務須向地方政府主管機關申設旅館登記始可營業。未取得登記，擅自提供不特定人以日或週方式收取住宿費用者，依該條例第55條第4項處以10至200萬元的罰鍰並勒令歇業；若再經查獲有持續經營情形，續依「行政執行法」第27條處以怠金並勒令歇業，若仍未歇業，則依「發展觀光條例」第55條第7項予以斷水斷電。

▲▼非法日租套房遭斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「聚所」營業中房間設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼非法日租套房遭斷水電（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局張貼執行斷水斷電公告。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，交通部已於2025年4月2日修訂「發展觀光條例」非法旅館裁罰金額，由原來的10萬至50萬元，修訂為10萬至200萬元；非法民宿裁罰金額由原來的6萬至30萬元，修訂為10萬至100萬元。裁罰金額調高4倍，加重對非法業者裁罰，應旅宿業須依法申設、取得旅館或民宿登記證始得營業，以確保消費者的住宿安全。

觀光局強調，旅館業者應於各訂房平台應主動揭示刊登合法旅館或民宿證號，歡迎使用觀光局設計、融入城市吉祥物高雄熊之版本，以供消費者訂房時，得以迅速且有效辨識。申設中業者，亦應確立建築物使用執照為旅宿業用途，並通過消防建築公安檢查後，儘速向觀光局提出合法化申請，取得合法登記證後才可營業；切勿擅自經營旅宿業、成為非法業者，以免違法受罰，情節嚴重者將強制執行斷水斷電。

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