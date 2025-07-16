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壽豐惡火釀4死！消防衝錯地點延誤救援　倖存女：黑貓都找得到

▲▼死者女兒受訪表示，失火地點不難找，痛心消防人員錯失黃金救援時機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼死者女兒受訪表示，失火地點不難找，痛心消防人員錯失黃金救援時機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉和平村16日凌晨12時30分傳出4死火警，事故發生地點為村內一處鐵皮加蓋民宅，事發當下火勢相當猛烈、且延燒迅速，一家4口僅有60邱姓男子及49歲妻子蘇女破窗逃出火口，其餘同住的4名家人均葬身火窟。

初步了解，該處鐵皮屋內一家6口同住，包括生還的邱男、蘇女夫妻，以及邱的父親郭男(74歲)、母親蘇女(68歲)、阿姨楊女(67歲)、以及妹妹郭女(38歲)。火警發生當下，屋內火勢相當猛烈，整棟鐵皮屋迅速陷入火海，邱男與妻子從房間破窗逃出，但已經來不及救援4名家人，只能眼看著房子被烈火吞噬。

▲▼死者女兒受訪表示，失火地點不難找，痛心消防人員錯失黃金救援時機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警消獲報後出動18車47人到場搶救，但卻因為報案地點有落差，報案位置與確切起火點有5分鐘路程，導致搶救時機延誤，警消抵達時現場已經全面燃燒，火勢直到凌晨2時22分才撲滅。在火勢獲得控制後，警消入內搜救，陸續發現4具遺體，位置分別位於1樓大門前後、樓梯處、以及臥室內，4人均已明顯死亡。

據死者女兒表示，當時因地震被搖醒，聽到鐵皮撞擊聲，開門之後濃煙就竄進房間裡，她和丈夫趕快破窗從後面出來，但完全不知道怎起火，她馬上報案，並請隔壁鄰居都來救火，看有沒有滅火器救火，救多少是多少，但火勢迅速延燒。

▲▼死者女兒受訪表示，失火地點不難找，痛心消防人員錯失黃金救援時機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

失火現場已由警方拉起封鎖線，靜待消防局火調科入內調查起火原因。

消防局指出，由於第一時間報案的地址，離火災現場約有5分鐘路程，也隔了一座月眉大橋，消防隊到報案的地址時均未發現火煙，趕緊查找火煙位置，在員警跟報案者直接聯繫帶領下，發現火災地點是在橋的另一側。

蘇女指出這裡並不會難找，黑貓宅急便等公司都找得到，消防隊應該是走錯地址，錯過了黃金救援期。

消防局表示，警方已經封鎖現場，由於火場內餘溫仍高，待火調科人員會同警方鑑識人員入內調查，釐清起火原因。
 

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