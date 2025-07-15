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社會 社會焦點 保障人權

更生保護80週年！　鄭銘謙攜日美專家揭新藍圖

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲財團法人臺灣更生保護會於今（15）日舉行為期2天的「更生80溫暖有感以愛復歸」國際學術研討會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為慶祝臺灣更生保護會成立80週年，該會今（15）日起舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際研討會，邀集日、美專家來台分享實務經驗。法務部長鄭銘謙、美國高級治療顧問Hanson、日本更保聯盟理事長今福章二、埼玉保護觀察所課長箕浦聰皆出席。鄭部長強調，政府將持續推動社區化犯罪處遇與防毒政策，深化國際交流，打造更完善的更生制度。

開幕典禮現場星光熠熠，除鄭部長外，政務委員林明昕、外交國防法務處處長譚宗保、最高檢檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝（亦為更生保護會董事長）等人亦到場致意，展現政府對更生議題的重視。

鄭部長致詞指出，建立安全社會不只是防止犯罪，更應關注迷失者的重新站起。他強調，台灣推動的新世代反毒策略與社安網政策，已為更生保護與成癮防制投入大量資源，並強調此次國際交流能成為制度突破的契機，為下一個80年奠定嶄新基礎。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部長鄭銘謙表示，此次國際交流能成為制度突破的契機，為下一個80年奠定嶄新基礎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

研討會以六大主題展開，包括「日本更生保護工作架構」、「志工管理與運用」、「政府與民間協同防再犯機制」等，並由北檢林達檢察官、中國文化大學副教授黃宗旻等人與談，深入探討如何建立有效、持續的跨域合作與服務評估機制。

會場外同步舉辦「更生小美展」及「更生小市集」，展示更生藝術家作品及復歸商品，讓與會貴賓見證更生者翻轉人生的努力。

主辦單位表示，透過與日、美先進經驗的交流，我國將持續優化成癮防制與更生保護體系，實踐「防止再犯」與「強化社會安全」的雙重目標，落實「以愛復歸」的理念，為社會注入更多溫暖與希望。

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