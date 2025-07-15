日本熊出沒！婦蘋果園遇襲送醫　北海道疑「殺人熊」又現身

圖文／鏡週刊

日本近期接連傳出熊出沒攻擊事件，引發民眾高度關注與不安。今（15日）上午，青森縣弘前市1名七旬婦人在蘋果園內遭熊襲擊，臉部與手臂受傷，所幸送醫時意識清楚。而在北海道福島町，昨夜則疑似有棕熊再次破壞垃圾置放區，距離日前1名男子被熊襲致死地點僅400公尺，警戒升高。

《NHK》報導，根據青森縣消防單位通報，今上午10時前，弘前市大和澤地區的蘋果園內發生熊襲人事件。1名年約70多歲的女性遭熊攻擊，造成臉部與手臂受傷，隨即被送往市內醫院治療。消防表示，婦人被送醫時意識清醒，能與人對話。目前警方與相關單位正於事發地周邊加強巡邏，並呼籲居民提高警覺。

而在北海道福島町也發生疑似棕熊破壞垃圾場的事件。警方指出，昨晚11時30分左右，巡邏員警發現當地一家超市與五金賣場的垃圾置放區門扉被破壞，且內部的寵物飼料等物品失蹤。警方懷疑是棕熊所為，並持續警戒。據了解，該地點距離日前1名送報員遭熊襲擊致死的現場僅約400公尺。當天早上也曾發現垃圾場外有生廚餘散落，顯示熊可能多次出沒。

對此，福島町唯一的超市店長岩渕勇紀表示，為確保員工安全，正考慮改由車輛接送通勤員工，「我們不能關店，但安全必須擺在第1位。」町公所也已製作傳單，呼籲居民避免夜間倒垃圾，防止熊被氣味吸引而靠近。福島町町民課課長補佐中塚雅史提醒，「生廚餘可能引來棕熊，請大家務必在回收當天再將垃圾拿出。」

對於各地接連傳出熊出沒，日本政府也提高警覺。內閣官房長官林芳正今指出，今年熊出沒的時機比往年提早，原因包括果實與廚餘等食物暴露、人煙接近山林，以及耕作放棄地增加等。他呼籲民眾留意地方政府的通報，並做好防範措施，「國民應持續保持高度警戒。」

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