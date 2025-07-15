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娃哈哈爆遺產爭奪戰　3人要求「驗DNA」分18億美元

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶後。（圖／CFP）

▲娃哈哈創辦人宗慶後。（圖／CFP）

文／香港01

娃哈哈集團創辦人、大陸前首富宗慶後去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。宗馥莉近日因遺產糾紛在香港被起訴，三名原告自稱是她的「同父異母弟妹」，他們入稟本港法院要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約536億新台幣）。

陸媒《封面新聞》13日報導更指，這場遺產爭奪戰已在香港和大陸法院形成跨境雙線訴訟格局，三名原告在杭州法院除要求獲得宗慶後生前承諾的三筆共值21億美元的信託基金權益，又已向該法院申請調取宗慶後的血液樣本進行DNA比對，要求分割娃哈哈集團29.4%股權，按當前市值計算價值超過200億元人民幣（約830億新台幣）。

綜合美媒彭博社及《封面新聞》報導，宗繼昌、宗婕莉及宗繼盛自稱是娃哈哈集團董事長宗馥莉的「同父異母弟妹」，均為美國籍。3人要求獲得宗慶後生前承諾的三筆信託基金權益，每筆價值7億美元。

▼娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

▲▼娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

3人律師表示，宗慶後曾要求下屬協助他們在香港滙豐銀行設立信託。3人起訴至香港高等法院，要求凍結宗馥莉名下香港滙豐銀行一個賬戶內18億美元資產，3人又指控宗馥莉擅自轉移資金。

代表宗馥莉的律師表示並不接受這些證據，又強調宗馥莉未曾接獲過宗慶後的相關指示。香港方面的法官則指出，擔心自己的命令可能會干擾杭州法院的案件，宣布將在約2個月後作出判決。

《封面新聞》報導指，血緣關係的法律確認成為關鍵戰場，原告已向杭州法院提交宗繼昌1989年出生證明，並申請調取宗慶後2023年在浙江大學醫學院附屬第一醫院的血液留存樣本進行DNA比對。若DNA鑒定成立，根據大陸《民法典》第1071條，其繼承權將得到法律確認。

此外，三位原告又已於杭州法院提起確權之訴，要求分割娃哈哈集團29.4%股權，按當前市值計算價值超過200億元人民幣。

報導引述熟悉娃哈哈內部的人士稱，此事屬於家族內部事務，目前對公司運營及業務並無影響，娃哈哈目前不會回覆任何信息，但對該案件的發展表示擔心。

▼宗慶後獨生女、娃哈哈接班人宗馥莉。(圖／取自微博)

大陸首富宗慶後獨生女、娃哈哈集團接班人宗馥莉。(圖／取自網路)

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