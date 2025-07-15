小哥哥艾理賣假藥：我也是受害者　社群全關有原因

記者葉國吏／綜合報導

網紅「小哥哥艾理」涉嫌販賣假壯陽藥「我弟很猛」，不法獲利高達6000萬元，2家生技公司負責人羈押禁見，小哥哥艾理10萬元具保。小哥哥艾理賣假藥風波後，火速關閉個人粉專、IG，就連電商網站也都已經關閉。不過小哥哥艾理晚間發表聲明強調自己也是受害者，並透露IG、關閉社群網站的原因。

▲「小哥哥艾理」曾拍片宣傳假藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢警調查，優力康生物科技有限公司李姓負責人，以及有鴻生物科技股份有限公司王姓實際負責人，2人與「網紅指數」公司阮姓員工，以及在網路社群上擁有高知名度的網紅「小哥哥艾理」合夥販賣壯陽藥「我弟很猛」等商品，並基於製造、販賣偽藥的犯意合作。

檢警掌握充分證據後，專案小組於7月9日展開大規模搜索行動，在多處地點查扣相關偽藥多達1萬7千盒等證物。初步統計，「網紅指數公司」阮姓員工已在市面上已販售超過14萬盒偽藥，不法獲利高達6千萬元。李姓生技公司負責人、王姓生技公司負責人2人涉嫌重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞羈押禁見。小哥哥艾理、「網紅指數公司」阮姓員工等人則諭知各具保新台幣10萬元。

小哥哥艾理賣假藥風波爆發後，火速關閉個人粉專、IG，就連電商網站也都已經關閉。不過14日晚間他透過TikTok發聲明表示，「我弟很猛」是前公司的產品，一切皆由前公司與生技公司負責，他是因為拍影片才遭殃變成關係人，嚴格來說，「艾理本人也是受害者」，目前已同步進行法律求償。至於本月初推出的加強版本「艾理更猛」，已進一步送往檢驗、檢查，有進度將第一時間對外說明。

▲小哥哥艾理聲明。（圖／翻攝TikToc）

小哥哥艾理聲明全文如下：

針對此次新聞事件，在此特別聲明回覆各位，「我弟很猛」為艾理前公司所擁有的產品，產品一切皆由前公司與生技公司處理，生技廠老闆也已收押調查中，艾理為影片拍攝主角才遭殃變成關係人，嚴格來說艾理本人也是受害者，並無新聞媒體報導的那樣，後續的法律求償也會同步進行，我臉書粉專早在2023年11月就不見了，IG還在拯救當中，根本就不是媒體講的那樣關版。

原本已經完成購買「艾理更猛」商品流程的朋友，艾理哥為保護各位的權益，再次將商品送至更多檢驗與檢查，感謝原本支持與預購的朋友們，請各位再耐心等候，商品有任何進度，我們都會第一時間公告並且說明。

泰翔理傳媒國際股份有限公司

2025 年 7 月 14 日