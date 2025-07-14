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台電新營區復電達98.7%！　日夜搶修仍有2480戶待復原

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受「丹娜絲」颱風重創的新營區，目前復電作業已進入最後階段，台電新營區營業處14日表示，截至上午11時止，新營區累計停電戶數19萬3215戶中，已有19萬735戶恢復供電，復電率達98.7%，尚有約2480戶待修復，其中以學甲區982戶與北門區691戶為主力搶修地區。

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

為克服沿海腹地廣、道路蜿蜒的地形限制，台電13日已加派30個工班進駐學甲、北門兩區，並從今日起將原本各2個工班負責配合地方查勘的編制擴增為各5個工班，採「分段、同步」方式推進幹線與分歧線搶修，力拚盡快全面復電。

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

此外，白河、大內地區因地勢險峻、聚落分散，搶修挑戰更大。白河一度停電逾1.3萬戶，大內也達3600戶，幸賴來自桃園、新竹區處的台電人力跨區支援，日夜趕工。支援同仁形容：「衣服濕了又乾、乾了又濕，沒時間換衣，只想讓大家快點來電」，令人動容。大內區長12日晚間設宴慰勞，也讓連續七天未歸的台電人打從心底感受到溫暖。

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

台電呼籲，風災後如房屋曾浸水或倒塌，應確認電源總開關關閉，並請合格電氣人員協助檢查，切勿冒險通電。如發現電線掉落、電桿傾斜，也應即刻通報1911客服專線或當地政府處理。

▲台電新營區復電率已達98.7%，剩餘學甲與北門等地持續加派工班搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

目前尚未復電戶多分佈在鄉間小徑與偏遠區域，台電將逐戶清查、逐點搶修，並感謝地方民代、里長與民眾的協助與體諒。若民眾於公告復電區仍未來電，可透過**「台灣電力APP」報修**或致電客服反映，台電表示將「全力以赴、直到最後一盞燈重新點亮為止」。

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