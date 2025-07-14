水里國中校舍壁癌化為美麗壁畫　濁水溪社大師生書畫展至7／31

▲水里國中壁畫揭幕。（圖／濁水溪社區大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

濁水溪社大水里分校近5年由多位繪畫老師帶領學員彩繪水里鄉南光村社區，並以水里國中老舊教室的多面牆壁作畫，將牆面斑駁的壁癌轉化為結合地方風土民情與水里鄉在地元素的壁畫，並於日前揭幕對外展出。

水里國中壁畫於6月30日舉辦揭幕儀式，也為7月1日開始、為期1個月的「溪邊的約定～濁水溪社區大學水里分校師生書畫展」暖身；該分校指出，自101年秋季班起，由「快速創意彩繪」老師賴絮朎以「水里風情」為主題帶領學員進行社區彩繪，期間雖遇繪畫老師青黃不接及疫情干擾等稍有中斷，但歷經多位老師投入，累積成果仍具可看性。

水里國中兼濁水溪社區大學水里分校校長李慧芬表示，該校後棟1到3樓樓梯間共有多面牆壁，係20年以上老舊教室，加上漏雨頻仍、禁不起長期風吹雨打，滲入牆壁致牆面斑駁呈現壁癌狀態，社大師生花了很多心血通力合作處理，才能開始作畫，也呈現與商業廣告公司筆下完全不同、多了一份質樸與地方特色的壁畫作品：如《喜上「梅」梢》 、《水里溪生態之美》分別描繪水里鄉的梅花盛開，而貫穿市區的水里溪，則以魚、蝦、螃蟹、蝴蝶、蜻蜓及溪畔植物為主題，一筆一劃勾勒出該校學生及校友拍照的新景點。

濁水溪社大提醒，「溪邊的約定～濁水溪社區大學水里分校師生書畫展」展期至7月31日，將展出《書法輕鬆學》（楊惠如老師）、《水墨之美》（張景岳老師）、《油畫巡禮》黃鈺銓及《繽紛色鉛筆》（黃美英老師）等4門師生作品；社大辦公室也將於7月27日（星期日）上午10時30分至中午12時30分在水里鄉立圖書館，舉辦免費雷射雕刻DIY體驗活動，歡迎大小朋友一起參加。