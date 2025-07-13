陸戰隊高調曝光肩射刺針飛彈　顧立雄烈日視導照正式「官洩」

軍聞社／記者王進福台北報導
漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄今日視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。
顧部長首先聽取單位簡報，並視導海軍陸戰隊模擬接獲狀況，防空部隊官兵於極短時間內，完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈（肩射）等建制武器，守護空防安全。
顧部長對於官兵嫻熟的武器裝備操作技能，以及堅定守護家園的決心，給予高度肯定與嘉勉，並期勉大家持續戮力戰備整備工作，確保國家安全。
軍聞社／記者王進福台北報導
漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄今日視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。
顧部長首先聽取單位簡報，並視導海軍陸戰隊模擬接獲狀況，防空部隊官兵於極短時間內，完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈（肩射）等建制武器，守護空防安全。
顧部長對於官兵嫻熟的武器裝備操作技能，以及堅定守護家園的決心，給予高度肯定與嘉勉，並期勉大家持續戮力戰備整備工作，確保國家安全。
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