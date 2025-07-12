6枚水雷裝一輛　第四作戰區演練水雷運輸戒護

軍聞社／記者林庭暉台南報導

第四作戰區第四地區支援指揮部運輸群於接獲命令後，即前往任務地區，協助海軍實施水雷運輸及吊掛作業。另外，陸軍亦派遣戒護兵力，於港口周遭佈下多重防護兵力，防止敵特工滲透及襲擾，確保任務圓滿完成。

此次水雷裝載任務，第四作戰區運輸群依令實施彈藥裝載、運送，並派遣兵力沿途戒護，並於抵達港口後，於週邊實施陣地部署。隨後，由海軍艇上官兵於中型戰術輪車上以吊索固定水雷，再由吊車將水雷吊掛至艙內。過程中，陸軍官兵全程於周遭實施兵力戒護，確保裝載任務順遂。