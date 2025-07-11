林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格嚇到他　內行人點1關鍵：不意外

▲林口長庚自助餐2菜1麵線價格170，讓原PO直呼「被嚇到」。（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友近日到林口長庚醫院地下室的自助餐消費，不料僅夾了2道菜、1份麵線，竟要價170元，讓他直呼「被嚇到」。照片曝光後，引發網友熱議，但也有內行人看完菜色不以為然，直言這個價格不意外。

原PO在「爆料公社」貼出照片，從中可見，他夾了一份蒸蛋、一份瓠瓜和半盒麵線，沒想到發票上顯示這頓要價170元，讓他難以置信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人看完紛紛留言，「豆腐含金？」、「肯定是我吃米不知道米價」」、「如果結帳價格讓你血壓升高，到上面就可以直接掛號了」、「醫院的餐點本來就是很貴，醫院跟業者都要賺」、「你要往好處想，如果你在非洲 你花170元可能還沒這些東西可以吃」。

有網友指出，「你吃的不是餐，是抽成跟租金」、「最賺錢的就是長庚的地下室了」、「170裡面大概有120是權利金、房租、員工薪資、水電費，加利潤5元，所以合理！」、「員工要錢、店租要錢、人事要錢、勞健保要錢、稅金要錢、還有很多隱形成本」。

不過，也有不少內行人點出計價關鍵，「林口長庚是秤重的，麵線超吸水，蒸蛋含水量也高」、「秤重算錢，明碼標價，你全裝水也是這個價」、「林口長庚拿空便當盒的地方，秤重算錢，明碼標價，有寫100公克多少錢」、「因為是秤重，你拿的剛好都是很便宜又很有重量的東西」、「稱重的計費方式，你這樣夾當然非常貴」。