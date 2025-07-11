曹興誠從總統府防衛韌性顧問名單消失　凌濤：疑因紅色勢力滲透？

▲總統府官網「全社會防衛韌性委員名單」。（圖／翻攝總統府官網）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德去年邀請聯電創辦人曹興誠擔任「總統府全社會防衛韌性委員會」顧問，然而，近日官網顧問名單中，卻已不見曹興誠的圖像。國民黨桃園市議員凌濤今（11日）在社群平台發文質疑，是不是國安局在調查曹興誠與大陸女子的互動後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？

為面對氣候變遷、大規模天然災害的衝擊，賴清德甫上任就宣布，成立「全社會防衛韌性委員會」，並於去年首次召開會議時，邀請國防安全研究院董事長霍守業、全聯實業董事長林敏雄、中國佛教會淨耀法師，以及聯華電子創辦人曹興誠擔任顧問。

然而近日曹興誠卻已在顧問名單中消失，針對此事，凌濤表示，今年2月19日他公開質疑，曹興誠與「黑熊學院」疑似遭到紅色勢力滲透，試圖發起這次的大罷免，目的就是要搞爛台灣的民主。

凌濤直指，曹興誠與陸籍單中華女士的互動及相關舉措，他也立即向國安局檢舉，控告曹興誠違反反滲透法，並呼籲總統賴清德，解除曹興誠的全社會防衛韌性委員會顧問職務，如今，竟然在大罷免前夕，總統府移除曹興誠的顧問職務，顯然遭到緊急撤換。

凌濤質疑，此時將曹興誠移除全社會防衛韌性委員會顧問名單，是不是國安局在調查之後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？

「賴清德總統在國家多個重要職務，擺置錯誤的人，如今立法院正在討論國土韌性1500億元，難道是因為發現曹興誠所主導的國土韌性計劃根本窒礙難行，在漢光演習實施之後，發現不符實際操作？」

凌濤強調，美方要求將國防預算提高，國民黨提高軍費3.5%，增強我國國防準備，比民進黨更積極，相比民進黨原本任用過去高呼「統一公投」、遭受滲透質疑的曹興誠為防衛韌性委員會顧問，如今又陣前撤換，恐怕連美方也針對該計劃打上問號？

此外，凌濤認為，為大罷免舉辦的「護國大遶境」，以及所謂的護台論基礎，恐怕隨著曹興誠遭到撤換而瓦解，因為撤換曹興誠背後只有三種可能，也留給民眾三個問號。

凌濤不解，首先，曹興誠是因為恐有被紅色滲透疑慮，已經有害防衛韌性被撤換？再者，曹興誠是因為徒有政治口號的自嗨效果，缺乏專業性，已經被認證無助防衛韌性？

凌濤進一步表示，曹興誠是因為大罷免政治利益與賴總統密會，如今又因為大罷免責任要提前切割？無論真實答案為何，賴清德識人不明，又為大罷免密會曹興誠，兩人在政治上的魔鬼交換，已無法順利切割曹興誠，他不禁感慨，台灣因大罷免耗損的國力，通通必須究責到總統身上。