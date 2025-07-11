女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

▲該名女子表示，自己夏日愛穿洞洞鞋。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名女子夏日期間愛穿洞洞鞋，某日足底突然開始疼痛，嚴重時甚至難以行走，無奈之下只好到醫院就診。醫師檢查發現，女子腳底像長了石頭，足底筋膜存在鈣化現象，最後確診為「足底筋膜炎」。

綜合陸媒報導，女子表示，自己夏天為了方便、涼爽，幾乎天天穿洞洞鞋，但沒想到某天腳底就突然痛到走不了路了，令她相當錯愕。

▲醫師提醒，洞洞鞋不能長期取代布鞋。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，洞洞鞋雖然鞋底柔軟，但恰恰因為缺乏對足弓的有效支撐，這種狀態會引發足底的無菌性炎症，長期積累便容易誘發慢性足底筋膜炎。因此，日常應挑選合腳（不擠不鬆）、足弓支撐到位、緩震性能良好的鞋款。

醫師表示，如果已經出現足底疼痛，要減少誘發疼痛的活動，此外，可以嘗試冰敷（每次15分鐘，每日3-4次），用網球滾動按摩足底筋膜，以減輕發炎反應，若疼痛劇烈或持續不緩解，務必及時就醫。

醫師還補充洞洞鞋的缺點，「長期依賴這種軟底鞋，足弓可能會慢慢的塌陷，變成平足，平足不僅讓小腿後側的肌肉受累，還可能傷到肌腱，後果也是不容小覷；平足以後走路時，我們腿部的受力就變了，膝蓋和腳踝外側的壓力增大，磨損也會加快，可能會讓腿變成O型腿，或者是X型腿；由於洞洞鞋鞋底太軟，走在不平的路上，或是踩到硬物的時候，一不小心就容易扭到腳踝。」