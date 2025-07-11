　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

▲女子夏日洞洞鞋。（示意圖／翻攝自微博）

▲該名女子表示，自己夏日愛穿洞洞鞋。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名女子夏日期間愛穿洞洞鞋，某日足底突然開始疼痛，嚴重時甚至難以行走，無奈之下只好到醫院就診。醫師檢查發現，女子腳底像長了石頭，足底筋膜存在鈣化現象，最後確診為「足底筋膜炎」。

綜合陸媒報導，女子表示，自己夏天為了方便、涼爽，幾乎天天穿洞洞鞋，但沒想到某天腳底就突然痛到走不了路了，令她相當錯愕。

▲▼洞洞鞋。（圖／翻攝自微博）

▲醫師提醒，洞洞鞋不能長期取代布鞋。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，洞洞鞋雖然鞋底柔軟，但恰恰因為缺乏對足弓的有效支撐，這種狀態會引發足底的無菌性炎症，長期積累便容易誘發慢性足底筋膜炎。因此，日常應挑選合腳（不擠不鬆）、足弓支撐到位、緩震性能良好的鞋款。

醫師表示，如果已經出現足底疼痛，要減少誘發疼痛的活動，此外，可以嘗試冰敷（每次15分鐘，每日3-4次），用網球滾動按摩足底筋膜，以減輕發炎反應，若疼痛劇烈或持續不緩解，務必及時就醫。

醫師還補充洞洞鞋的缺點，「長期依賴這種軟底鞋，足弓可能會慢慢的塌陷，變成平足，平足不僅讓小腿後側的肌肉受累，還可能傷到肌腱，後果也是不容小覷；平足以後走路時，我們腿部的受力就變了，膝蓋和腳踝外側的壓力增大，磨損也會加快，可能會讓腿變成O型腿，或者是X型腿；由於洞洞鞋鞋底太軟，走在不平的路上，或是踩到硬物的時候，一不小心就容易扭到腳踝。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙光再誘房貸1200萬　14人被剝破億元
微風南京驚見超長人龍「繞建築物2圈」！網驚：不用上班嗎
峮峮「8月台中主場全缺席」！錯愕：在其他女孩身上也有發生
艋舺殺人絕命電話曝！19歲男開心赴賓館　慘成「死亡約會」
快訊／母公司被查封！街口支付緊急發聲
獨／大門玻璃破裂！台中男「被割腕」　血噴滿地畫面曝
千人無套「不知紅姐是男的？」　直男曝真實內心話...網炸鍋了
停電6天！里長兩面奔波哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

又有「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

OL工作1年0犯錯卻突被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班

紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

陸委會：「大陸人民也是中華民國國民」說法已失效

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

又有「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

OL工作1年0犯錯卻突被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班

紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

陸委會：「大陸人民也是中華民國國民」說法已失效

快訊／新北恐怖家暴！兒持刀砍傷媽媽　警急衝現場壓制逮捕

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

藍決策急轉彎拼特別條例今三讀　黨團大會藍委表態砍台電千億撥補

排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

加油等等！　國內汽油下周估降0.1~0.2元

18歲打工男闖紅燈被撞飛「車解體人慘死」　家貧打工背景曝

分科測驗「學生要簽名確認考科」　他還原時間軸：建臺漏了這封信

駕駛找車位未禮讓行人挨罰　怨「警也沒讓」被法官打臉

韓性感天后孝琳宣布澎湖開唱！　同場卡司曝光「Energy也來了」

周華健6度攻蛋再創紀錄！　「驚喜宣布加場」嗨錄影片謝歌迷

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

大陸熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

OL突被開除　竟是同事檢舉：她有狐臭

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

陸偽娘房間疑出租了！房東開月租3千

上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

女大生宿舍產子「血流如注」！室友淡定：不是第1次生

女子愛穿洞洞鞋竟致「無法走路」

陸委會：「大陸人民也是中華民國國民」說法已失效

陸偽娘交易時遭識破…編出超瞎理由

3年來最差開局！中國桌球隊男單再次失利

河南氣溫近40℃！37歲送貨員熱射病過世

湖南探勘到4.9億噸鋰礦石

更多熱門

相關新聞

小心兒童毒拖鞋！陸網拍增塑劑超509倍

小心兒童毒拖鞋！陸網拍增塑劑超509倍

廣東深圳零廢棄環保公益事業發展中心（無毒先鋒）近日公布一項調查報告顯示，在5個電商平台，分別購買銷售前十的10個樣品，抽檢50雙「兒童涼拖鞋」中，有25雙鄰苯二甲酸酯超標，平均超標倍數為365倍，最高超標倍數為509倍。相關話題「兒童毒拖鞋」，引起家長們熱議。

孩子常喊腳酸勿當「成長痛」　小心足弓在作怪

孩子常喊腳酸勿當「成長痛」　小心足弓在作怪

3歲女童被割草機狠輾　洞洞鞋救命

3歲女童被割草機狠輾　洞洞鞋救命

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

Crocs迷你洞洞鞋掛飾可愛破表

Crocs迷你洞洞鞋掛飾可愛破表

關鍵字：

洞洞鞋足底筋膜炎足弓

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面