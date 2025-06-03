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小心「兒童毒拖鞋」！　陸網拍遭驗增塑劑超509倍…恐致性早熟

▲▼陸網拍兒童拖鞋遭驗增塑劑超509倍。（圖／翻攝自微博）

▲陸網拍兒童拖鞋遭驗出，增塑劑超標509倍。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳零廢棄環保公益事業發展中心（無毒先鋒）近日公布一項調查報告顯示，在5個電商平台，分別購買銷售前十的10個樣品，抽檢50雙「兒童涼拖鞋」中，有25雙鄰苯二甲酸酯超標，平均超標倍數為365倍，最高超標倍數為509倍。相關話題「兒童毒拖鞋」，引起家長們熱議。

據《閃電新聞》報導，近期正值兒童涼拖鞋的銷售高峰，水晶鞋、洞洞鞋看上去不僅漂亮可愛，而且穿著方便，備受小朋友、家長們的喜愛，然而塑膠鞋卻存在著不少隱患。

▲▼陸網拍兒童拖鞋遭驗增塑劑超509倍。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網拍兒童拖鞋遭驗增塑劑超509倍。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網拍兒童拖鞋遭驗增塑劑超509倍。（圖／翻攝自微博）

▲不少網拍兒童拖鞋外型亮麗可愛，穿著方便，受到不少家長喜愛。（示意圖／翻攝自微博，上同）

報告指出，其中一款檢測樣品超標496倍的兒童涼拖鞋，甚至在電商平台上，累積銷售破100萬雙。整體樣品超標率超過50%。

鄰苯二甲酸酯是一種廉價增塑劑，超標使用會增加性早熟，患氣喘、過敏、注意力不足過動症的風險，影響兒童健康。這種物質被世界衛生組織列為「2B類致癌物」，長期接觸可能透過皮膚，滲透人體，干擾內分泌系統。

不僅影響兒童，對成人也是有危害，長期接觸恐會導致男性精子品質下降，孕婦接觸可能影響胎兒發育。

專家也提醒大眾如何避免危害，「若一打開聞到刺鼻化學味、塑膠焦味，請直接退貨；請購買合格產品，有清楚標記成分的；過軟的鞋底，或易變形鞋體，可能含過量增塑劑；新鞋通風晾曬3天，高溫環境釋放更快。」

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