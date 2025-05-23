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孩子常喊腳酸不一定是「成長痛」　醫：小心足弓在作怪

▲孩子常喊腳酸，別急著當作「成長痛」！小心是足弓在作怪。(圖門諾醫院提供，下同)

孩子常喊腳酸，別急著當作「成長痛」！小心是足弓在作怪。（圖門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

 「腳酸、膝蓋痛，是不是正在長高？」不少家長聽到孩子喊痛，常以為是成長中的正常現象，卻沒發現背後可能隱藏著足部發育的警訊！門諾醫院義肢矯具中心長期關心孩子的足部健康，主動走進小學替學童進行足弓篩檢，發現不少孩子有足弓發育不良現象！物理治療師李玥蓉提醒，足弓就像天然避震器，若發育不足，不只容易腳酸、腳痛，還可能

▲孩子常喊腳酸，別急著當作「成長痛」！小心是足弓在作怪。(圖門諾醫院提供，下同)

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治療師李玥蓉提醒，足弓就像天然避震器，若發育不足，不只容易腳酸、腳痛，還可能連連帶影響膝蓋、髖關節甚至脊椎健康。

 物理治療師表示，小朋友在2歲到12歲之間是足弓發展期，但多數都市孩子長期走在硬梆梆的柏油路、磁磚地，腳底接觸不到天然地形，導致足底肌肉少了該有的刺激與鍛鍊，建議多讓孩子赤腳去接觸各種地形，參與各種活動。

▲孩子常喊腳酸，別急著當作「成長痛」！小心是足弓在作怪。(圖門諾醫院提供，下同)

門諾醫院義肢矯具中心長期關心孩子的足部健康，主動走進小學替學童進行足弓篩檢，協助早期發現潛在問題。

 臨床發現，許多學童抱怨的「成長痛」，實為足弓支撐不足引發的肌肉關節疼痛，家長若發現孩子經常腳酸、抗拒走遠路，或出現內八步態、鞋跟單側磨損等徵兆，應儘早安排專業評估。治療師提醒，家長可以做個簡單小測試：請孩子赤腳站好，從背後觀察他的小腿與腳踝的連線是否垂直，如果呈內傾或外翻，就應盡早諮詢復健科醫師，是否搭配鞋墊或相關復健課程。

▲孩子常喊腳酸，別急著當作「成長痛」！小心是足弓在作怪。(圖門諾醫院提供，下同)

門諾醫院義肢矯具中心推出「動靜態足壓設備」，可在孩子自然走動中分析足部受力情形。

 為了幫助爸媽掌握孩子的足部發育，讓家長在日常生活中也能幫助孩子健康成長：首先鼓勵孩童需經常赤足行走於草地、沙地等天然地面，利用地形變化自然鍛鍊足底肌群；符合其發展年齡的跳躍踮腳尖遊戲，像是跳格子、立定跳等；最後可透過親子遊戲如「腳趾猜拳」、「沙灘尋寶」等趣味活動，訓練足部抓地力與協調性。

門諾醫院義肢矯具中心推出「動靜態足壓設備」，可在孩子自然走動中分析足部受力情形與重心分布，協助早期發現潛在問題。針對檢測結果足弓較不明顯或有偏平族傾向的學童，建議家長可至門諾醫院復健科尋求詳細評估，由專業物理治療師提供針對性肌力訓練、足部運動指導，並視情況轉介至義肢矯具中心量身訂製3D數位化鞋墊，以適應不同足弓狀況，及活動需求。

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關鍵字：

足弓作怪腳酸成長痛

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