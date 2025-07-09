陸38歲偽娘「紅姐」疑有性病　疾管中心已介入還籲：接觸者快檢查

▲網傳「南京紅姐」60歲已被警方闢謠，焦男真實年紀為38歲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南京江寧一名偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。警方指出，該名紅姐真實身分為38歲的焦姓男子。網傳紅爺疑似有愛滋病，當地疾管中心已介入調查。

▲焦男將性愛影片放在網上販售。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，警方對於紅爺是否有愛滋病一事，僅表示目前無證據可證明，此謠言的真偽性。當地疾管中心工作人員說表示，「官方肯定都會採取措施的，如果有密接、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測。」

該名工作人員還表示，「目前，疾管部門已介入，焦男本人是否有傳染病，屬於個人隱私，後續官方也會繼續進行通報。」

▲涉事男子高達1691人。（圖／翻攝自微博）

紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

▲不少男網友還有女友、老婆。（圖／翻攝自抖音）

紅爺將男網友約至家中進行性行為。部分網友進行到一半時，才發現紅姐為男性，氣得暴打對方一頓；另一部分網友即使發現紅姐為男性，仍抱持著「來都來了」的心態繼續進行下去；還有網友更成為「回頭客」，多次造訪紅爺的住所。程中，紅爺皆堅持讓對方不戴套。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。