超速+健保費欠18萬不甩！士林分署出招鎖百萬車　他急掏13萬救回

▲北市錢姓男子於路邊停放百萬Odyssey，被士林分署查封拖吊後火速繳清積欠18萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名錢姓男子因交通違規、欠繳牌照稅與健保費共22件案件，積欠18萬餘元遭士林分署執行。分署與北市停管處合作，透過停車格系統比對車牌，於本月3日查獲其白色HONDA車，當場查封拖吊。該車當時由錢男王姓親戚使用，在現場了解情況後火速繳清13萬元，才成功領回車輛。

北市47歲錢姓男子，自2023年6月起至2024年1月間，因多次在國道一號等路段超速行駛，並未定期進行排氣檢驗，涉及交通違規共8案，經台北市交通事件裁決所裁罰金額達2萬9,000元。此外，錢男也積欠使用牌照稅、全民健康保險費等14案，合計總欠款達18萬餘元。

士林分署自2024年起陸續受理錢男相關案件後，立即查調其財產並進行執行，曾扣押其存款與股票，但僅受償約4萬餘元，餘額未清。雖多次通知對方繳納欠款，但錢男始終未予理會。

▲王男於當日即代為繳清剩餘13萬元欠款，使該車得以保住，免於進入法拍程序。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為強化執行效率，士林分署與台北市停車管理工程處合作，利用路邊停車格收費系統比對車牌號碼，於本月3日下午發現錢男名下白色HONDA車輛停放於北市成功路五段某處，書記官獲報後立即前往現場查封並執行拖吊。

當時該車由錢男的親戚王姓男子使用，因前往附近咖啡廳洽談生意，見車輛遭查封拖吊，趕忙上前了解。經書記官現場說明欠款來源及執行程序後，王男於當日即代為繳清剩餘13萬元欠款，使該車得以保住，免於進入法拍程序。

士林分署呼籲民眾，應誠實繳納各項公法上債務，勿心存僥倖。若接獲移送執行案件，應主動配合分署查報財產，積極清償或申請分期繳納，以避免遭限制出境、查封財產或拘提管收等強制執行措施。