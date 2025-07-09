權恩妃「封神影片」挖出！　別再只看F級側乳了

記者葉國吏／綜合報導

水彈女神、南韓女星權恩妃近日可以說是洗版各大社群平台，除了關注她的F級美胸及精湛舞蹈外，權恩妃其實還有許多不為人知的過去，除了小時候曾是田徑隊的成員外，讓她封神的影片近期也被網友翻出複習。

▲權恩妃「F級美胸」熱舞影片近日橫掃各大社群平台。（圖／翻攝自ainohiraishin1推特）

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權恩妃過去參加音樂祭「水炸彈」，火辣性感的穿著與表演引起暴動，她體重雖只有44公斤，卻擁有豐滿F奶，每回出演該音樂祭，都會掀起熱議，因此受封「水彈女神」。她6日再度參加該活動，這次只穿著白色比基尼上場，其中一個往後躺的動作使得布料包不住側乳，觀眾大飽眼福，超邪惡的視角引起暴動。

▲權恩妃「F級美胸」熱舞影片近日橫掃各大社群平台。（圖／翻攝自ainohiraishin1推特）

今年29歲的權恩妃，國中時期便展現對明星夢的渴望，但父母一開始並不支持，僅同意她以興趣方式學習舞蹈。高中升學前，權恩妃毅然向父母提出希望就讀藝術高中的意願，雖然一開始遭到強烈反對，但她透過親戚協助說服父母，最終成功獲得允許並順利考取藝術高中，開始了追求夢想的道路。

▲讓權恩妃當年封神的穿搭照片。（圖／翻攝IG／kwoneunbi，下同）

17歲時，權恩妃便在女團Secret及Girl's Day的舞台上擔任伴舞，期間更獲得Girl's Day成員惠利的鼓勵，讓她更加堅定自己的夢想。隨後，她也曾為男團INFINITE及女團Lovelyz擔任伴舞，逐步累積演藝經驗。

權恩妃的外型與身材成為網友關注焦點，她經常分享泳衣照，展現姣好曲線。2022年首次登上知名活動Waterbomb舞台，以格紋比基尼搭配白色透膚罩衫亮相，隨著全身被水濺濕，完美身材展露無遺，因而被封為「韓國女團第一美胸」。

除了在演藝圈嶄露頭角，權恩妃的運動天賦更令人讚嘆。學生時期她曾是田徑隊成員，並取得多項殊榮，展現了不凡的運動細胞與毅力。