男兌換2萬枚「發黑硬幣」被拒怒投訴　銀行回應：無法說明來源

▲ 大陸網友陸先生近日向媒體反映，他帶著70多公斤的1角硬幣前往上海農商銀行兌換卻被拒收。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸網友陸先生近日向媒體反映，他帶著大量硬幣前往上海農商銀行兌換被拒收，質疑銀行做法違規。陸男3日帶著裝滿1角硬幣的麻袋到上海農商銀行總行營業部「討說法」，仍被拒絕兌換，也未給出理由。據悉，陸男帶去的硬幣共有2萬多枚，總重達70多公斤，金額為人民幣2000多元（約新台幣8000多元）。

《紅星新聞》報導，關於硬幣的來源，陸先生表示，自己從事煙酒禮品回收生意，這次攜帶的硬幣是某生活垃圾焚燒發電廠通過焚燒爐灰篩選所得，用於支付貨款。2024年底開始，他陸續收下了重達幾千斤的硬幣，總金額有人民幣10多萬元（約新台幣40多萬元）。

陸先生稱，他已陸續向10餘家銀行兌換硬幣，多數機構正常受理，但上海農商銀行多次拒收。由於硬幣經焚燒已經發黑，不適宜在市面上流通，因此只能作為殘缺污損人民幣向銀行申請兌換。

《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》第三條規定：凡辦理人民幣存取款業務的金融機構，應無償為公眾兌換殘缺、污損人民幣，不得拒絕兌換。對於能辨別面額，票面剩餘4分之3（含4分之3）以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人按原面額全額兌換。

針對拒絕為陸先生兌換硬幣的原因，上海農商銀行總部工作人員解釋，顧客無法說清楚如此數量巨大的殘缺污損人民幣到底來自何處，銀行有義務查清資金來源，以防止洗錢活動。

工作人員進一步說明，根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構需建立反洗錢內部控制制度，對客戶資金來源進行盡職調查並報告可疑交易。雖然陸先生提供的1張公司證明發黑硬幣來自某生活垃圾焚燒發電廠，但單位名稱被隱去，並未告知銀行具體的公司名稱和聯繫人，無法核實錢幣來源進行背調。

此外，陸先生宣稱7月3日，轄區警方到場核實後，確認硬幣無假幣嫌疑，且來源合法一事。上海農商銀行總部工作人員指出，並未見到陸先生提供相關警方書面證明。該工作人員透露，當日是銀行方面報警，因為陸先生擾亂了銀行正常的營業秩序，警方僅對其進行勸說，並未對殘缺污損人民幣進行鑑定。

銀行強調，「因陸先生所攜帶的殘缺污損人民幣損壞程度不一、數量巨大，需要工作人員一一鑑定清點，基層銀行網點確實沒有人力來處理此業務，我們銀行總部方面願意派車送陸先生去中國人民銀行在上海指定的四家專業處理殘缺污損人民幣的銀行兌換網點兌換，但遭到了陸先生的拒絕。」

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