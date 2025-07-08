下車用餐！陸旅行團遭義大利賊「洗劫全車」　剛買勞力士也被偷

▲遊客因下車20分鐘未攜帶行李，結果整車行李全被偷了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一旅行團3日在義大利遭遇嚴重盜竊事件，旅行團的32名中國遊客在義大利比薩斜塔遊覽後，全團前往一個偏僻的餐廳用餐，沒想到過程中，大陸遊客所搭乘的巴士遭宵小盯上。遊客返回時，發現停放的巴士車門被撬開，車上的行李、背包及貴重物品全數失竊，損失高達數十萬歐元。

綜合陸媒報導，旅客金先生表示，他們其實在事發之前就有做防範，像是購買防盜包、聽從導遊的安全提示等等，他們也將貴重物品隨身攜帶。

但當時用餐時，由於餐廳位於較為偏僻的地點，遊客對周圍的安全產生疑慮，但因為天氣炎熱且遊覽時間已久，大多數人選擇將物品留在車內。這也成為竊賊行竊的有利條件。

在他們用完餐約20鐘後，遊客返回巴士時發現車門被撬開，車上所有行李被偷走。金先生傻眼說，因為前幾天的行程有購物環節，大家都買了很多東西，「車上有個阿姨，在法國給他兒子買個勞力士，一天沒戴，到義大利直接丟了，氣的心臟病犯了。」而全車人的護照因被導遊收起來了，所以才沒有耽誤回國行程。

金先生表示，他們當下立即撥打了當地的報警電話，但義大利員警的反應卻讓遊客十分傻眼，即便遊客提供自己所在地的定位資訊，但義大利警方卻直到兩小時後才抵達現場，事後更以「沒有監控錄影」和「無法追蹤」等理由推卸責任。

義大利警方還對這群大陸遊客強調，這類案件在羅馬每天都會發生，自己無能為力。這種消極的態度讓遊客痛批「縱容犯罪」。

後續大陸駐義大利大使館在得知事件後，立即啟動領事保護機制，協助遊客辦理臨時旅行證件並提供必要的支持。

根據官方資料統計，米蘭、羅馬等地，針對中國遊客的偷竊案件佔比高達38%，而破案率卻低於15%。

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