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南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻出年初國運籤驚呆：幫台灣擋住了什麼

記者趙蔡州／綜合報導

丹娜絲颱風6日挾帶強風暴雨侵襲南台灣，位在台南的南鯤鯓代天府牌樓也難以倖免，被強烈的陣風吹倒全毀。消息傳出後，有網友翻出代天府年初抽出的國運籤，籤註寫下「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，對應如今的災情，讓不少人直呼「好準」，也有人說，牌樓倒塌，應該是替台灣擋下了大災。

台南市6日晚間遭丹娜絲強烈的風雨重創，不但市區出現14級陣風，沿海更吹出16級強風，恐怖的雨勢也造成多地淹水，位於北門區的國定古蹟南鯤鯓代天府也受到重創，廟區嚴重淹水，最高淹到小腿肚，幾乎看不到路面，入口處的牌樓也被強風吹倒，整個躺平泡在水裡。

南鯤鯓代天府牌樓在1983年增建，12根木柱取自台灣目前已禁止砍伐的整顆紅檜木，直徑約81公分、高14公尺，以傳統「六柱五間、二通三瓜」工藝搭建，為亞洲地區最大的五門式木作牌樓，是台灣少見的大型古法木構建築，雄偉外觀一直是南鯤鯓的招牌，不料在這次颱風中損毀。

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▲▼ 南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）

南鯤鯓代天府牌樓倒塌的消息傳出後，有網友翻出代天府年初抽出的國運籤，籤詩是「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，籤註寫下「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，引發網友熱議

當時廟方解讀，這個籤是下下籤，在政治或民生有衝突，經濟上有阻礙，意味今年充滿挑戰與困難。不過，廟方總幹事侯賢名當時表示，籤詩乍看之下不好，但各自解讀不同，年初的民生、經濟受國際情勢影響不會太好，但年中後可能會出現轉機，漸入佳境。

▲▼南鯤鯓代天府牌樓倒塌！「1根3千萬」千年檜木沒了　挖國運籤驚呆。（圖／翻攝自threads）

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌，網友表示「個人感覺，南鯤鯓一定幫大家擋住了什麼，願廟方順利無事」。（圖／翻攝自threads） 

儘管如此，有網友看了籤註，再加上如今的災情慘況，不禁紛紛感嘆「南鯤鯓真的很準」、「颱風吹台南，連地震也震台南」、「整個倒成這樣，看了很難過」、「他的籤詩應驗自己的牌樓」、「這個國運籤也太準」。

也有人覺得，「個人感覺，南鯤鯓一定幫大家擋住了什麼，願廟方順利無事」、「一早看到新聞，南鯤鯓代天府牌樓倒了，就想會不會是原本台灣會有更大的災難，但五王替大家擋災了」、「我也覺得神明一定幫台灣擋下了什麼」。

不過也有人說，「子不語怪力亂神，自然災害損失而已，天象天災只是適時警示，勿太在意」、「就只是風雨太大」。龍脈研究者吳先生也表示．牌樓從檜木柱子與石墩的嵌合設計連結並不牢靠，柱體並未與地基形成一體式連結，僅依賴柱腳卡入石墩，成為受風時最脆弱的結構點，遇上14級強風，會倒實屬必然。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。
 

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