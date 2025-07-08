首屆「國際空拍攝影師大賽」！　紐約無人機飛行員奪冠

▲ 冠軍得主史戴德作品。（圖／翻攝自International Aerial Photographer of the Year官網）



圖文／CTWANT

1條座頭鯨潛入海面下的瞬間、牛鼻魟魚群逼近鯡魚餌料的畫面，以及1條正在狩獵的長尾鯊，這些震撼影像皆出自首屆「年度國際空拍攝影師大賽」（International Aerial Photographer of the Year）冠軍得主史戴德（Joanna Steidle）之手。

據CNN報導，來自紐約的專業無人機飛行員史戴德，憑藉這組驚人的海洋作品摘下最高榮譽。這項新創立的全球性攝影獎項，專門評選從高空捕捉的絕妙影像。

現居長島漢普頓（Hamptons）的史戴德，透過主辦單位新聞稿表示，「空中攝影蘊含無數尚未開發的可能性，每一天都令人興奮不已。」她特別著迷於鳥瞰視角所展現的「獨特主題與瞬間」，並強調自己始終嘗試「跳脫常規框架」。

「我生活在極度平坦的地景中，」她解釋道，「因此垂直俯拍成為我作品的重要主題，恰好能與我對海洋生物的熱愛完美結合。」

主辦方指出，本屆賽事共收到來自全球超過1,500組參賽作品，唯一規範是所有照片必須由人類親自拍攝，嚴禁使用AI生成內容。西班牙攝影師加西亞（Daniel Viñé Garcia）獲得亞軍，季軍則由美國的斯溫德勒（David Swindler）奪得。

其他獎項還包括：最佳黑白照片、最佳無人機攝影、最佳抽象攝影，以及評審團主席特別獎等專項獎得主。該獎項由「年度國際風景攝影師大賽」（The International Landscape Photographer of The Year）創辦人伊斯威（Peter Eastway）與埃文斯（David Evans）共同發起。

主辦單位表示，創辦新賽事源自參賽作品中日益增多的空拍作品，以及希望突顯這種視角獨特表現力的初衷。評審團主席伊斯威在聲明中強調，「當代攝影師正從高空捕捉令人屏息的絕景，有人運用配備高解析感測器的現代無人機，也有人選擇更傳統且更昂貴的飛行載具，如飛機、直升機甚至熱氣球。」

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