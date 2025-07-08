人妻抓包丈夫外遇！傳訊給小三「濕到流出內褲」　提告獲賠12萬

▲人妻發現丈夫有小三，憤而提告。（示意圖／取自Pexels）

記者劉人豪／台北報導

桃園一名人妻得知丈夫有小三，且跟小三互傳曖昧、露骨對話內容，於是提告求償60萬元，一審時桃園地院認為證據不足駁回，人妻上訴後高等法院認為小三侵害配偶權，判小三應賠償12萬。

判決指出，正宮指出與丈夫結婚後育有一子，2023年9月間發現小三與丈夫在Juiker通訊軟體傳送「屁股掰好了」、「濕到流出內褲了」、「那你還無套」充滿曖昧、露骨對話內容，且丈夫向她坦承與小三有親吻、擁抱、愛撫等逾越正當男女情誼行為，並於2024年3月19日手寫協議書，「發展不當男女關係，已違反婚姻忠誠義務」。

小三辯稱，與人夫為同事，2023年8月初因業務上往來而有交集，與人夫碰面時間僅約3次，每次碰面時間約5分鐘，未曾在工作場所以外之處所與人夫碰面，亦未與人夫密集頻繁地傳訊息，人夫碰觸她身體時，曾表示拒絕，雙方僅止於聊天、肢體觸碰。與人夫聯繫期間約1個月，於同年8月底知對方有配偶後即斷絕聯繫。



一審法院認為證據不足判人妻敗訴，人妻上訴後，高等法院審酌，人妻主張小三配偶關係身分法益，且情節重大為有理由，判決小三應賠償人妻12萬元。不得上訴。