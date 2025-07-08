　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻抓包丈夫外遇！傳訊給小三「濕到流出內褲」　提告獲賠12萬

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲人妻發現丈夫有小三，憤而提告。（示意圖／取自Pexels）

記者劉人豪／台北報導

桃園一名人妻得知丈夫有小三，且跟小三互傳曖昧、露骨對話內容，於是提告求償60萬元，一審時桃園地院認為證據不足駁回，人妻上訴後高等法院認為小三侵害配偶權，判小三應賠償12萬。

判決指出，正宮指出與丈夫結婚後育有一子，2023年9月間發現小三與丈夫在Juiker通訊軟體傳送「屁股掰好了」、「濕到流出內褲了」、「那你還無套」充滿曖昧、露骨對話內容，且丈夫向她坦承與小三有親吻、擁抱、愛撫等逾越正當男女情誼行為，並於2024年3月19日手寫協議書，「發展不當男女關係，已違反婚姻忠誠義務」。

小三辯稱，與人夫為同事，2023年8月初因業務上往來而有交集，與人夫碰面時間僅約3次，每次碰面時間約5分鐘，未曾在工作場所以外之處所與人夫碰面，亦未與人夫密集頻繁地傳訊息，人夫碰觸她身體時，曾表示拒絕，雙方僅止於聊天、肢體觸碰。與人夫聯繫期間約1個月，於同年8月底知對方有配偶後即斷絕聯繫。

一審法院認為證據不足判人妻敗訴，人妻上訴後，高等法院審酌，人妻主張小三配偶關係身分法益，且情節重大為有理由，判決小三應賠償人妻12萬元。不得上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妹妹剛結婚「遭姊夫當街殘殺」　乾媽嘆：姊妹都很乖…
上4節目批侯怡君「小三」　蕭大陸前女友慘了
川普鬆口「關稅還可以談」！　滿足2條件有機會轉圜
快訊／國慶晚會重返台中！　盧秀燕公布地點
殺妻軟飯男不哭了　爽嗑排骨便當一覺到天亮
快訊／9縣市豪大雨特報　下到晚上
10天後可能「颱風窩」再度建立　粉專：尺度更大
快訊／川普關稅「含糖效應」！　日圓再刷史上最甜
劉雨柔懷孕9月進急診　「胎兒活動力減弱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

從「撞車→持刀猛砍」僅短短50秒！土城男殺紅眼　倒地還繼續砍

首見「違停釀死」列高風險駕駛！台南公佈15人名單　吊照禁考3年

台東台9線邊坡坍方！落石砸轎車「猛撞土石堆」　驚險畫面曝

妹妹今年剛結婚「慘遭姊夫當街殘殺」！　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

上4節目批侯怡君「小三」　張金鳳誹謗罪被起訴

台中大賣場命案！男翻4樓圍牆摔出口車道不治　業者回應了

颱風天喪命！獨居嬤「衣晾陽台2天沒收」 破門驚見她遭重壓亡

殺妻、小姨子！家暴男停止夜訊不哭了　爽嗑排骨便當一覺到天亮

土城家暴男「瘋砍妻、小姨子」後喊：我要投案　不符合自首原因曝

人妻抓包丈夫外遇！傳訊給小三「濕到流出內褲」　提告獲賠12萬

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【丹娜絲亂流來襲】機長這波操作超穩！全機安全著陸

從「撞車→持刀猛砍」僅短短50秒！土城男殺紅眼　倒地還繼續砍

首見「違停釀死」列高風險駕駛！台南公佈15人名單　吊照禁考3年

台東台9線邊坡坍方！落石砸轎車「猛撞土石堆」　驚險畫面曝

妹妹今年剛結婚「慘遭姊夫當街殘殺」！　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

上4節目批侯怡君「小三」　張金鳳誹謗罪被起訴

台中大賣場命案！男翻4樓圍牆摔出口車道不治　業者回應了

颱風天喪命！獨居嬤「衣晾陽台2天沒收」 破門驚見她遭重壓亡

殺妻、小姨子！家暴男停止夜訊不哭了　爽嗑排骨便當一覺到天亮

土城家暴男「瘋砍妻、小姨子」後喊：我要投案　不符合自首原因曝

人妻抓包丈夫外遇！傳訊給小三「濕到流出內褲」　提告獲賠12萬

AV女優葵司「最後寫真展」爆引退！10個月沒拍片…曾與松本潤4年地下情

從「撞車→持刀猛砍」僅短短50秒！土城男殺紅眼　倒地還繼續砍

首見「違停釀死」列高風險駕駛！台南公佈15人名單　吊照禁考3年

Volvo「新入門跨界休旅」大陸官方照公開今年上市！台灣還要再等等

官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

台東台9線邊坡坍方！落石砸轎車「猛撞土石堆」　驚險畫面曝

妹妹今年剛結婚「慘遭姊夫當街殘殺」！　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

陽明湧逾萬張棄息賣壓　川普關稅航海王族群遇亂流

颱風狂襲台南12多萬戶停電　台電漏夜搶修剩7.6萬未復電

各項數據寫生涯新低　39歲前明星控衛羅瑞仍獲9600萬台幣續約

【致敬醫護人員】夜班護理師冒風雨上班被強風吹倒

社會熱門新聞

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

土城男殺妻、小姨　網灌爆廢死聯盟臉書

土城軟飯男殺妻、小姨子　被逮裝病卸責

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

政院「馬祖王陽明」涉非法兼差20萬交保

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

土城家暴男「當街砍死妻」　律師嘆：保護令對瘋子一點用都沒有

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

家暴男殺妻、小姨大逃亡　被迫投案原因曝光

更多熱門

相關新聞

工程師性侵未成年繼女！法官給緩刑原因曝

工程師性侵未成年繼女！法官給緩刑原因曝

桃園一名月薪7萬的工程師性侵未成年繼女，犯後他離婚並積極賠償。全案上訴到台灣高等法院，法官認為工程師已和母女倆和解，也以實際行動表現出悔意，並配合她們的生活提高給付金額，還須分擔他和繼女母親所生幼子的養育責任，判定工程師歷經審判和科刑的教訓，應已知警惕，無再犯之虞，情堪憫恕，依他犯成年人對少年犯強制性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

未禮讓行人遭警當場告發 以遊覽車擋視線訴訟吞敗

未禮讓行人遭警當場告發 以遊覽車擋視線訴訟吞敗

泰山買街口法院判無效但找不到36億返價金　胡亦嘉回應了

泰山買街口法院判無效但找不到36億返價金　胡亦嘉回應了

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

關鍵字：

婚姻糾紛小三事件法院判決桃園新聞婚姻忠誠

讀者迴響

熱門新聞

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

快訊／8級強風來了　8縣市豪大雨「還要下4天」

快訊／丹娜絲餘威　嘉義、台南、高雄今多區停止上班課

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

快訊／台灣關稅還沒公布！　川普正式延後寬限期至8／1

薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面