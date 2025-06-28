小5童請病假！她辱「那隻豬怎麼沒來」　10同學義氣作證控惡師

▲高雄朱姓男童因病在家，被導師指著空位辱「那隻豬怎麼還沒來」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名李姓5年級國小導師疑似不滿遭朱姓學童的家長責備，在上課時因朱童請病假沒到，竟當著全班的面，指著朱童的空座位羞辱「那隻豬怎麼還沒來」，被家長告上法院。橋頭地院審理，法官認為李犯行屬實，依犯成年人故意對兒童犯公然侮辱罪，處罰金4000元，可易服勞役4天。可上訴。

判決指出，李女在高雄市某國小任職，擔任5年級班導，2023年11月1日上午10時30分，李不滿朱姓學童請假沒來，竟當著全班的面，用手指著朱童的座位喊「那隻豬怎麼還沒來」，被家長得知後通報。

李女也接受高雄市府社會局家防治中心調查，並否認有說這句話，辯稱她說的是「那朱呢」，關心朱童沒來上學

、沒聽到課怎麼辦，在警詢時李又改口，她說的是「你看，朱○○沒有聽到課怎麼辦呢」，念的是朱童全名。審理期間李又辯稱，她當下是在點名，講「朱」時有比較大聲，講名字比較小聲，可能因為當下教室有點吵，所以學生聽錯，她也藉機讓班上同學告訴她同學未到校的原因，絕對沒有侮辱朱童的意思。

不過朱童母親得知後，在隔日衝到學校拍影片蒐證，問同學們案發時是否有聽到李說任何言論，在場一名學童主動舉手說，「老師有指著朱童的座位說那隻『ㄓㄨ』怎麼沒有來」，並有其他9位同學舉手表示認同。

朱童的母親也證稱，案發當天她打電話到學校替朱童請假，同日10點她到學校和李師懇談，並責怪李遺失朱童健保卡一事。而李也證稱，她那天知道朱童不會來上課，10點和朱母懇談後，10時30分許就前往教室上課。

法官認為，李在僅稱呼朱童姓氏、或唸出他全名，以及是因為朱童沒到校而提起他姓名，或在點名時念到等情節，前後供述都不一致，明顯有修飾、迴避的意圖。且李既知道朱童不會來上課，也沒有向班上同學確認朱童出席狀況的必要，證詞不符常理，無法採信，判定李以師長身分，在全班面前針對年僅11歲的朱童發表侮辱性言論，不僅導致朱童痛苦，還可能引起學童間的模仿效應，對朱童的名譽人格造成長久影響，依李犯成年人故意對兒童犯公然侮辱罪，處罰金4000元，可易服勞役4天。可上訴。