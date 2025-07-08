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快訊／鑽石歌王林沖離世！享耆壽92歲　摯友悲痛證實

▲▼90歲林沖熱力演出2小時。（圖／經紀人Kevin提供）

▲90歲林沖熱力演出2小時。（圖／經紀人Kevin提供）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣歌壇巨星林沖於7日晚間辭世，享耆壽92歲。林沖今年1月曾在乾兒子Kevin的籌劃下舉辦慶生演唱會，歌聲餘韻未散，卻傳出噩耗。生前好友張瓊姿在臉書深情悼念：「沖哥一路好走！感恩愛傳承，有機會我們都會相見。謝謝你對我們的愛護。」

根據《中時電子報》報導，張瓊姿感慨林沖是「絕無僅有的台灣驕傲」，並藉此提醒大家珍惜生命：「人生很脆弱，好好享受人生，想做什麼就去做，不要等一下。」此外，台灣優質生命協會秘書長紀寶如也證實林沖於7日傍晚離世，直言：「人生無常，雖然他年紀大了，難免很心痛。」

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▲林沖坐輪椅現身，起身需要乾兒子幫忙扶。（圖／記者李毓康攝）

林沖晚年曾多次與病痛搏鬥，兩年前，他因左腿血管堵塞緊急開刀，成功渡過鬼門關；去年6月，他在台中復健時於停車場跌倒，半邊臉著地流血，瘀青持續一個月才痊癒。當時他受訪表示：「倒下的瞬間嚇了一跳，還好傷勢恢復，不然我都不敢見人。」

同年10月，林沖因摔傷導致骨裂，緊急進行人工髖關節置換手術。乾兒子透露手術進行約90分鐘便完成，且林沖術後直接回病房，未需進入ICU，醫護人員都覺得相當神奇。儘管晚年病痛纏身，林沖仍堅持以信仰為支撐，努力恢復健康。如今林沖已平靜離世，結束一生的輝煌與苦痛。

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