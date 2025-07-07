速食店「超殺優惠券」齊發　夯品買1送1、加10元多1件

▲3家速食店最新優惠券整理包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食業者本月紛紛推出「超殺優惠券」，提供各種組合促銷方案，包括買1送1、加10元多1件，還有指定套餐優惠。《ETtoday新聞雲》整理各家優惠券如下：

▲bb.q CHICKEN超值優惠券內容一次看。※點圖放大

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至7月28日祭出「超值優惠券」，有4大系列共17種優惠組合，包括「百事可樂」、「七喜」、「炸地瓜薯條」、「炸薯條」及「甜心QQ球」等5大夯品買1送1；「柚香鮮蝦披薩」、「海鮮小煎餅」、「調味炸雞」及「馬西搜唷起司球」則可享第2件半價。

此外還有「4大超值加點66折起」、「4大套餐優惠」等，整張券最高可省1100元，且不限使用次數，凡於門市外帶、內用出示優惠券即享優惠，提醒部分門市未販售優惠品項。

▲▼21風味館最新熟客券。（圖／翻攝21風味館官網）

★21風味館（21PLUS）

21風味館（21PLUS）即日起至8月19日推出「熟客券」，共有29種優惠券，包括時蔬雞汁飯、黃金脆薯、雪豆腐布丁、心型大雞塊、冬瓜檸檬凍飲、雞汁拌泡麵、棒式小棒腿等「7大夯品買1送1」，還有「加10元多1件」如酥炸杏鮑菇、鹹蛋黃薯條、香草烤雞蓉玉米濃湯，加碼一系列優惠組合最低66折起，提醒台大微風、TOGO門市不適用。

▲漢堡王最新優惠券內容一次看。※點圖放大

★漢堡王

漢堡王即日起至9月30日則有「暑期優惠大FUN送優惠券」，包括飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊「4大品項買1送1」；「1+1自由配69元」有雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯、中杯美式擇一，只要銅板價69元。

超受歡迎的「雙堡組合」優惠則推出「兩堡任選自由配129元」及「A+B隨你配159元」共2種全新搭配方案，其中「兩堡任選自由配」共有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款開放任搭；「A+B隨你配」則可在Ａ區3款漢堡擇一，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡3種豪華堡款任一款，最多現省95元。

另外還有6款單人滿足餐、6款雙人激省餐以及5款午茶點心組合，整張券最高現省3347元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用，各門市數量有限、售完為止。