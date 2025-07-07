老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

▲新竹一名醫師娘愛上已婚清潔工，主動傳送鹹濕簡訊，色誘對方約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

今年5月底，新竹地方法院針對一起傷害案件做出宣判，1名正宮到小三家理論，雙方發生拉扯，進而演變成肢體衝突，正宮情緒失控，甩小三耳光，因此挨告傷害，法官審理後，判正宮3個月徒刑，得易科罰金。判決出爐，意外讓這起荒謬、狗血的不倫戀曝光。

本刊調查，本案正宮Ａ小姐在竹科某大廠上班，十分精明幹練，她之所以做出如此脫序行為，是因為不堪丈夫外遇，加上小三Ｂ小姐頻繁騷擾，甚至打電話到Ａ小姐公司嗆聲，忍無可忍才出手教訓囂張小三！

知情人士透露，Ａ小姐與丈夫是青梅竹馬，2人交往多年，女方是科技新貴、男方是清潔工，但他們不畏外界眼光共組家庭，婚後感情十分穩定，沒想到美滿的生活從前年2月開始變調。

▲清潔工Ａ夫幫醫師娘清運廢棄家具，因而展開7個月的不倫戀。（示意圖，東方IC）

當時正值農曆春節前夕，Ａ夫被派遣到Ｂ小姐家中清運大型廢棄物，收拾完畢後，Ｂ小姐表示之後還會有家具要丟棄，要求與Ａ夫交換聯絡方式，當晚Ｂ小姐便傳訊道謝，之後連續幾天也都主動傳訊噓寒問暖。

▲Ａ小姐因甩醫師娘小三耳光，今年5月被新竹地方法院（圖）判刑3個月。

沒多久，Ｂ小姐突然跟Ａ夫傾吐心事，透露自己是新竹某間知名診所副院長的太太，是大家羨慕的醫師娘，結婚多年，但因醫師丈夫有性功能障礙，房事一直不美滿，感情也不好，遇見Ａ夫後，她突然性欲高漲，無法克制，每天都有性幻想；Ａ夫面對突如其來的露骨告白，一時之間不知該如何應對，只能打哈哈、敷衍帶過。

儘管如此，但醫師娘Ｂ小姐並未知難而退，反而開始用各種名義約Ａ夫外出，例如請求帶她去買菜，或去宮廟收驚等，但都被Ａ夫婉拒，後來她竟然跑到Ａ夫的公司守候，掌握Ａ夫上下班時間、常出沒地點，每天都到清潔公司附近便利商店，製造偶遇機會。



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