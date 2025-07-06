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全台13縣市、桃園4區明天停班停課　2大外送平台暫停外送服務

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲2大外送平台於停班課縣市暫停提供外送服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

中颱丹娜絲沿著台灣海峽北上，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報。為配合各縣市明（7）日停班停課時段，2大外送平台「foodpanda」、「Uber Eats」發出最新公告表示，各縣市停班課期間將暫停提供外送服務，請消費者多加注意。

foodpanda表示為保障外送夥伴上線安全，將於7月7日凌晨0時於各縣市停班課期間暫停外送服務，並提前30分鐘關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新，但外帶自取服務不受影響，後續將依照政府相關指令恢復外送；同步提醒所有外送員以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。

Uber Eats也配合各縣市停班課時間暫停營運及提供外送服務，並提醒外送員期間須保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線；颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也請消費者見諒。

全台各地停班課縣市如下：

桃園市：蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區明日停止上班上課。
新竹市：明日停止上班上課。
新竹縣：明日停止上班上課。
苗栗縣：明日停止上班上課。
台中市：明日停止上班上課。
彰化縣：明日停止上班上課。
南投縣：明日停止上班上課。
雲林縣：明日停止上班上課。
嘉義縣：明日停止上班上課。
嘉義市：明日停止上班上課。
台南市：明日停止上班上課。
高雄市：明日停止上班上課。
屏東縣：明日停止上班上課。
澎湖縣：明日停止上班上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

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