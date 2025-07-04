老牌餐廳遭爆「豆腐板有蟑螂」　衛生局稽查揪4缺失

▲板豆腐的器具爬滿蟑螂，讓爆料者看了頭皮發麻 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者洪巧藍／台北報導

知名老店「四海一家」遭爆廚房後門口地上擺放板豆腐器具且有蟑螂亂爬，北市衛生局今（4）日前往稽查，現場無戶外放置木板，今日也沒有進貨豆腐食材，但是仍查有調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理等4大缺失，限期12日前改正，否則依法最高可處2億元罰鍰。

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▲衛生局稽查戶外無豆腐板。（圖／北市衛生局提供）

一名網友在Threads爆料，友人經過台北松山區知名老店「四海一家」時，發現後門水溝蓋上，放了木製板子，疑似是用來置放豆腐的器具，然而上方出現多隻蟑螂爬行，似乎有食安疑慮。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁今日表示，稽查人員今日前往現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，未見戶外放置木板，今日亦未進貨豆腐食材。

林冠蓁說明，現場另查有調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋及冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失事項，已責令7月12日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁說明，衛生局除現場輔導改用完整包裝之豆腐外，也將追蹤查核上游供應商盛裝豆腐容器之運送及清理情形。

四海一家業者也於該貼文下方解釋並致歉，第一時間環保局已前來檢查與處理，即起暫停販售板豆腐系列商品兩周，且加強消毒與防蟲處理作業，並保證以最嚴謹的態度面對與改正。

▼松山區知名餐館稽查結果，依序為調味罐不潔、食材未覆蓋、冰箱上方通風設備不潔。（圖／北市衛生局提供）