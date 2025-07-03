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交友軟體不拼顏值！交友軟體數據揭穿配對潛規則　職稱可能讓人右滑秒拒

▲▼變冷淡,星座,原因。（圖／取自photoAC）

▲交友軟體上的人氣程度不是顏值，職業也才是許多人滑掉的關鍵！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

現代交友方式改變，越來越多年輕人透過交友軟體認識新對象，但決定交友軟體上的人氣程度不是顏值，「職業」才是許多人滑掉對象的關鍵！有網友在社群問「交友軟體上什麼樣的職業你們會直接滑掉」，有網友直言，無論男女，只要看到健身教練、金融業、保險業、直銷、創業者等職業，直覺反應就是「他／她是來拉業績的吧」，寧願直接滑掉也不想冒險，不少人也坦承，軍人、警察甚至某些工程師也會讓人產生距離感，還有占卜師、靈媒、能量老師等靈性類職業也常被列入「滑掉名單」，雖然多數人強調「職業不分貴賤」，但在交友軟體上，快速判斷對象的第一印象，往往就是工作身分帶來的標籤。

《HUFFPOST》的報導指出，美國兩大交友平台OkCupid與The League分別分享用戶數據，發現某些職業確實能提高配對機率，甚至影響他人對你的第一印象。不過，兩平台受歡迎的職業卻大不相同，呈現出有趣的族群偏好差異。

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在主打大眾市場的OkCupid上，最受歡迎的職業依序為醫療照護、教育、科技與工程領域。報告指出「護士」這個身分擁有極高的配對成功率，開啟對話的機會比其他職業高出37%，交換聯絡方式的可能性甚至高達62%，原因在於這些職業給人「善於溝通、關心他人、值得信賴」的正面聯想，讓人自然願意建立關係，而對於常被標籤為「社交冷感」的科技人與工程師，反而因其問題解決能力也擠進前段班，改寫過去交友劣勢的刻板印象。

反觀主打菁英圈層的The League，偏好的職業則集中在金融、顧問、管理與創業者。例如社群媒體經理、投資銀行分析師、區域經理與共同創辦人，都是男女雙方眼中的高吸引力職業，平台創辦人分析，這些職位代表著高教育背景與強烈的上進心，對於菁英女性來說，這類對象意味著穩定未來與共同成長的可能性，因此自然成為配對熱門。

不論你認同哪一種職業偏好，在滑交友檔案時，不妨放下對工作的刻板印象，避免因「職稱」錯過與你心靈契合的人，畢竟，一段關係是否能長久，終究還是靠彼此的價值觀與溝通，而非名片上的頭銜。

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