熱帶擾動「就在家門口」！專家曝未來可能路徑：周末要注意

▲熱帶擾動未來可能路徑範圍。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）



生活中心／台北報導

菲律賓東方的熱帶擾動正在發展中，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」貼文表示，熱帶擾動98W就在家門口，未來的強度跟路徑變化空間還很大，接下來1到2天是密切觀察期。

吳聖宇也貼出衛星雲圖，並標示熱帶擾動未來可能路徑範圍，提醒周末到下周初有活動安排的朋友多加注意最新訊息。

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中央氣象署指出，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，將持續密切觀察低壓帶中發展動態。

此外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時發展為編號第3號輕度颱風木恩，中心距離台北東方2440公里海面上，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

氣象署表示，今天環境為偏東風，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部、東北部近山區平地及金門有機會出現局部36度以上的高溫，北部地區有機會出現較大範圍36度以上甚至局部37度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出活動請務必做好防曬措施並多補充水分。

降雨方面，北部地區、東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，上述地區活動請留意天氣變化。