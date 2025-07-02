浴室玻璃隔間水垢除不掉？　「這食材」拿來清潔可有效除垢



▲浴室玻璃隔間水垢讓人頭痛。 （示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

如果家裡的浴室是做乾濕分離的，相信許多人都對淋浴區的玻璃隔間感到頭痛，因為玻璃上太容易佈滿水垢與皂垢，無論怎麼擦拭總顯得霧濛濛、髒兮兮，難以回復原有的光亮。但其實只要靠一顆檸檬，就能有效幫你解決這問題。

根據《每日快報美國版》報導指出，浴室設備品牌Flair Showers的專家分享了一個簡單又快速的清潔方式，只需使用檸檬，就能在10分鐘內有效去除玻璃上的頑固污漬。

專家表示，玻璃上常見的水垢，其實是來自含有礦物質的硬水所殘留的鹼性物質，時間一久會逐漸在表面形成一層難以清除的白色薄膜。

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而傳統的清潔劑有時無法有效對抗這類污漬，甚至還可能留下刮痕或刺激氣味。但是對於這件事情，富含檸檬酸的檸檬，能有效中和水垢中的鹼性成分，同時也具備抗菌作用。

專家建議，使用新鮮切片的檸檬直接擦拭玻璃表面，在過程中適度擠壓，使檸檬汁釋出更多檸檬酸。這些酸性液體能進一步分解玻璃上附著的皂垢與其他殘留物。將檸檬汁塗抹在隔間上後，建議讓它靜置五到十分鐘，讓成分充分發揮作用。

接著只需用溫水沖洗，再以乾淨的布擦拭殘留液體，就能讓原本混濁不清的淋浴玻璃迅速回復亮麗。這種方法不僅高效，還能讓浴室充滿自然的柑橘清香，避免使用化學清潔劑後常見的刺鼻味道。

若遇到特別難纏的水垢斑點，專家也建議可以在檸檬片表面灑上一些小蘇打粉再進行擦拭。檸檬酸與小蘇打會產生微妙的氣泡反應，這不僅能提升去污效果，也能溫和地去除老舊沉積的髒污，而不會傷害玻璃表面。

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