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飯店洗澡別光腳！醫：HPV會從地板傳染　4族群小心長出「跖疣」

飯店浴室常成為HPV潛伏地！醫提醒光腳洗澡恐中招跖疣病毒。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

你也光腳洗澡嗎？外出住飯店、使用公共浴室時，不少人習慣赤腳踩進去就洗澡，卻可能因此「踩進病毒陷阱」！近日「酒店光腳洗澡感染跖疣」話題在中國社群平台掀起熱議，醫師也證實，人類乳突病毒（HPV）可透過受汙染的涉水設施傳播，提醒民眾切勿在公共場域光腳行走，尤其免疫力低的人風險更高。

什麼是跖疣？源自HPV病毒的足部「黑點疣」。跖疣是一種由HPV病毒引起的足底良性增生，好發於腳底（足跖）部位，常見於公共泳池、澡堂、旅館等潮濕場所。

根據醫師說法，跖疣與HPV的1、2、4、27、57等亞型有關，雖屬於低危型，但一旦感染，不僅外觀可見黑點、角質硬塊，還會因壓力導致走路劇痛，嚴重影響生活品質。

醫學專家指出，除了皮膚接觸，「共享受汙染水源」是跖疣主要的傳染途徑之一，包括飯店浴室、健身房、更衣室等潮濕環境，若赤腳踩上曾被HPV感染者使用的地面，即可能感染。更棘手的是，無症狀的HPV攜帶者也可能具備傳染力，讓人防不勝防。

哪些人容易中招？這些族群請特別注意：

1. 免疫力低下者
2. 足部常摩擦或流汗的人
3. 有外傷、破皮者
4. 青壯年族群發病率高於幼童

醫師提醒，這些族群在使用公共浴室、泳池時，應避免光腳走動，穿防水拖鞋、保持足部乾燥是簡單卻關鍵的防護措施。

跖疣初期常被誤認為繭或雞眼，但若觀察到硬塊內有黑點（毛細血管出血）、角質增厚、按壓疼痛感明顯，很可能就是跖疣徵兆，應儘速就醫處理。延誤治療不僅會擴散，還可能影響行走與工作。

專家強調：「雖是低風險病毒，但同樣不容輕忽，保持雙腳乾爽、避免共用毛巾與浴室拖鞋，是防疫基本功。」


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