日薪漲7倍！　「中國霸總短劇」闖入北美市場…大批美國演員爭演

▲中國短劇闖入北美市場。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇以狗血復仇、劇情緊湊、霸總題材、先婚後愛等特色出名，近年來在大陸影視圈占有一席之地，而這股短劇風潮也吹到北美市場。一家中國短劇製片公司先前到洛杉磯開設20至30間短劇工作室，吸引無數美國三線演員前往，甚至有演員日薪暴漲7倍。

綜合陸媒報導，有的熱門短劇僅用17萬美元成本，就能斬獲200萬美元收入。2023至2024年好萊塢大罷工，導致大量影視從業者失業，中國短劇成為「救命稻草」，吸收演員、導演、剪輯師等人才。有導演僅一年就賺夠美國房產首付。

▲美國短劇演員。（圖／翻攝自微博）

相關數據指出，北美50歲以上女性付費率達50%，是中國的五倍，其中又以霸總題材最受歡迎。熱門的短劇有《總統愛上清潔工》、《穿越911救雙子塔》等等。

相關工作人員指出，短劇單部拍攝週期僅7至10天，片酬即時結算，遠低於好萊塢傳統製片效率。好萊塢短劇演員緊俏，頭部主演薪水可達2000美元／天，部分短劇的製作成本也水漲船高，然而，並非所有投入都能獲得相應回報，目前80%的出海專案仍在虧損，一旦市場熱度下降，資本退潮，業界眾多依賴資本投入的公司和專案可能會面臨生存危機。

▲海外短劇市場。（圖／翻攝自微博）

洛杉磯某經紀公司透露，原本日薪500美元左右的演員，在出演中國短劇時，報價可達3000至4000美元，部分有武術或古裝經驗的演員更成搶手資源，這種「跨文化溢價」源自於中國短劇製作方對歐美面孔的剛需，既滿足海外觀眾對「東方神秘感」的想像，又能透過雙語演員降低文化折扣。

數據顯示，全球用戶日均觀賞短劇時長超1小時，Z世代更傾向「即看即爽」的垂直畫面內容，2024年中國短劇市場規模達500億元，預計2027年將突破千億，2024年創收1.51億美元，佔全球海外收入64.8%，主要平台下載量甚至碾壓Netflix。