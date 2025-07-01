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災害來了別慌　4步驟迅速找到最近避難收容所

記者黃凱翊／整理報導

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》預言，日本將於2025年7月5日發生大地震，隨著時間逼近在網路上引發關注與恐慌；前陣子美國在台協會（AIT）高雄分處日前在臉書分享防災避難包，也引發民眾對防災準備的討論。當災難發生時，你知道離你最近的防空避難所在哪裡嗎？以下就教你4個簡單步驟做好防災準備。

▲▼311大地震,殘破家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本311大地震發生後的殘破家園。（圖／達志影像／美聯社）

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首先，先下載好內政部消防署推出的『消防防災e點通』APP，完成幾個簡單設定，就能在災難發生時做到萬全準備，冷靜應對。

步驟一：點開『消防防災e點通』APP左側選單，找到「防災整備區」後，點選「最近防空避難所」。

步驟二：找到自己所在位置後，點選右上方的「圖層清單」，選擇想關注的圖層，像是「最近室內避難收容處所」及「最近防空避難處所」。

步驟三：回到地圖頁面，地圖就會標示出你家附近的避難所位置，包括地下停車場、學校、地下室等可以避難的設施。

步驟四：記得先下載好離線地圖，在離線地圖的右上方，有各種離線檔案可以下載，先下載好防空避難處所的檔案，這樣就能在離線地圖上看見避難所標誌，截圖保存更方便！避免緊急時卻無法點開APP連線使用，反而更加驚慌。

《我所看見的未來完全版》是竜樹諒1999年7月出版的作品，根據竜樹諒的預言內容，這場大海嘯浪高是311大地震的3倍，日本列島1/3至1/4被吞沒，海水衝擊導致陸地隆起，香港、台灣、菲律賓都相連成一片陸地，災難規模遠超南海海槽大地震的預測。不過，漫畫作者竜樹諒本人也曾出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。

▲▼日本石川縣能登地震,輪島朝市,輪島朝市通,輪島火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣能登地震時的景象。（圖／達志影像／美聯社）

對此，社會學家古市憲寿引述多項科學理論指出，預言情景發生機率極低。從地球科學角度分析，香港、台灣、菲律賓因為一次地震而相連在一起，也不太可能發生。311大地震引起的海底隆起最高高度為7公尺，如果要讓台灣和菲律賓連起來，地殼必須抬升數千公尺，這種規模的變動，恐怕要耗費數百萬至數千萬年。若真的在短時間內發生，肯定也是巨大隕石撞擊，導致海水汽化、地貌劇變的世界末日等級災難，就算逃離日本也沒用。

總而言之，從科學角度檢驗，這項「預言」內容幾乎不可能成真。日本原本就處於地震頻繁的環太平洋火山帶，與其被荒誕預言嚇壞，不如做好實際防災準備，才更有意義。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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