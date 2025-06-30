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社會 社會焦點 保障人權

快訊／扯鈴教練組共諜網！　郭書瑤弟弟一審判3年10月

▲▼北檢《國安法》被告魯紀賢。（圖／記者劉昌松攝）

▲扯鈴教練魯紀賢為中共發展組織被判刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

扯鈴教練魯紀賢被控收取中共國安人員資金570萬元，以每份5千元到上萬元不等價格，向士官兵收買情報後，在陽明山別墅據點內，透過「計算器」APP傳遞給中共，藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷也因參與協助組織運作，被起訴涉嫌違反《國安法》等罪。台北地院30日判決，魯紀賢10年6月、郭伯廷3年10月，其餘8名被告分別判刑2年2月到8年不等。

魯紀賢曾任中華民國扯鈴聯盟常務理事，2010到2011年間在對岸商演時被中共國安局情報人員邀請，回台幫忙吸收軍事單位的軍士官兵，雙方藉由中國籍女子田曦幫忙轉匯所需資金，魯紀賢考量自己有詐欺前科，不便使用個人帳戶，因此向郭柏廷、趙亦偉、曾姿婷3人商借帳戶收款，同時在台北天母一帶租房當據點兼住處，後來為求隱蔽，改到陽明山上租別墅。

▲北檢《國安法》被告郭伯廷為郭書瑤胞弟，以20萬元金額交保。（圖／記者劉昌松攝、翻攝自郭伯廷臉書）

▲郭書瑤的弟弟郭伯廷被控幫助共諜組織運作。（圖／資料照）

檢調查出，本身沒當過兵的魯紀賢先是在直播平台上，找到曾在國防部電訊發展室服役的常德隆，由常在《楓之谷》等線上遊戲吸收李德勝以及林明慧、林姿穎姊妹檔，再透過常等人以招待飲宴、或是每份5000元至數萬元代價，接觸、拉攏軍中同袍，換取教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報等資料。

魯紀賢從2022年4月到2023年7月被查獲時，共接收中共資金570餘萬元，而郭柏廷等人光是提供帳戶作為接收資金，就可每月坐領2萬元，檢察官依法提起公訴後，北院一度以全案可能涉及國家機密，屬二審管轄外患罪的程序理由判決移轉管轄，但被高院撤銷發回，重新進行實質審判。

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共諜發展組織扯鈴郭書瑤

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