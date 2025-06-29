習近平傳8月卸任？美前外交官列出「可疑跡象」　可能接任人選曝

▲史雷頓表示，近日有多種跡象指出，中共總書記習近平的勢力正在被黨內打壓。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

中國大陸國家主席習近平被視為是中國的「一把手」，然而曾在北京對外經濟貿易大學任教的美國前外交官史雷頓（Gregory W. Slayton）則犀利指出，近幾個月來，中國政局似乎出現罕見轉折，習近平的地位可能已經開始動搖，同時也指出多項可疑跡象。

史雷頓在《紐約郵報》發表專文稱，習近平下台的可能性似乎已迫在眉睫，因為中共黨內高層們已默默開始在幕後操縱一切，其中也包含2022年曾在二十大被習近平羞辱的胡錦濤。這些大老正在背後扮演重要角色，逐漸重掌實權。

史雷頓直言，有關習近平下台的傳聞早已屢見不鮮，但是從未發生過如此明顯的跡象，如今有數十名被認為是「習家軍」的解放軍高層遭到撤換或是被傳神秘死亡，這波「清洗」規模前所未見，而非習近平派系的力量也正在重掌軍中主導權。解放軍目前的實際掌權者張又俠曾經幫助過習近平連任，但是此前卻與習近平決裂。

習近平「健康不佳」的傳聞從未間斷，外界推測他可能在今年8月的中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議退休，或只擔任象徵性的職務。

史雷頓表示，習近平為父親習仲勛建造的紀念館5月開幕時竟被「除名」，原本要冠上習仲勛的名字，但在臨開幕時，卻又改為「關中革命紀念館」，不免讓人質疑背後的政治意涵。

史雷頓透露，習近平的隨扈人員大幅減少，他本人甚至在5月底至6月初的2周內「失蹤」，至今原因不明，同時也從《人民日報》的版面上消失。

習近平6月初赴白俄羅斯會見該國總統盧卡申科時，白俄竟選在官邸一處從未用於國是訪問的空間接待他，而現場隨行人員更是寥寥無幾，習近平的翻譯與幕僚都未在場。

史雷頓指出，習近平近日和美國總統川普通話後，中國官媒在行文中並未替習近平冠上正式頭銜，儘管後續已更正，但是如此明顯的疏忽，在過去幾乎不可想像。

另一方面，政壇傳言稱，張又俠與黨內元老已合力選出汪洋接任中共主席。汪洋曾任中國國務院副總理，被視為改革派，支持市場開放、地方自主與減少對外對抗，若謠言成真，也將代表中國轉型的契機。