快訊／新莊男獨坐6樓頂…警剛到場交管　他墜1樓送醫不治！

▲新莊李男見警消到場，自6樓頂墜落送醫亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區公園一路一處公寓29日上午11時許有民眾報案指出，20歲李姓男子坐在6樓頂，擔心發生危險而報警，警消救護人員到場，立即對路口進行交通管制，沒想到李男竟不慎墜落至1樓，當場失去呼吸心跳，救護人員緊急將他送往部立台北醫院救治，仍傷重不治，警方後續將聯繫李男家屬，以釐清事故原因。

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