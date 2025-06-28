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不是中國！全球富豪掀移民潮　歐洲「這國家」有錢人出逃數最多

 

不是中國！全球富豪掀起移民潮　歐洲「這國家」有錢人出逃數最多

▲ 倫敦。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

最新報告指出，全球高資產人士移民潮在2025年掀起新高峰，其中英國正面臨史上最大規模的財富外流。根據這份報告，2025年預估全球將有14萬2,000名百萬富翁遷徙，其中英國預期淨流出達16,500人，創下該機構10年來歐洲國家首次登上財富外流榜首的紀錄，流失數量遠超排名第二的中國的7,800人。

根據《漢利與合作夥伴》（Henley & Partners）與《新世界財富》（New World Wealth）共同發佈的《2025年漢利私人財富遷徙報告》，這次英國百萬富翁大規模出走，與2024年10月預算案對資本利得稅與遺產稅的大幅上調，以及無住所居民（non-domiciled）法規變革有關。

這些改革被不少評論稱為「財富出走」（WEXIT），正在將英國的富人推向如阿拉伯聯合大公國（UAE）、摩納哥與馬爾他等低稅制國家，以及義大利、希臘、葡萄牙與瑞士等兼具生活品質與財富保障優勢的地點。

報告指出，與英國同樣陷入財富外流困境的還有法國（800人）、西班牙（500人）、德國（400人）等歐洲核心經濟體。

目前南歐成為新興財富重鎮，其中義大利與葡萄牙吸引力逐年上升，今年預計分別迎來3,600與1,400名百萬富翁。希臘則因吸引力強勁，也預計將迎來1,200人淨流入。瑞士則持續維持其避險地位，預估將有3,000人移入。

在這波遷徙潮中，阿拉伯聯合大公國繼續穩居百萬富翁最青睞的遷徙目的地，預估今年將吸納9,800人。緊追其後的美國預估將吸引7,500人入境，沙烏地阿拉伯則大幅成長，預計有2,400人進入。

亞洲市場部分，香港預估將淨流入800名百萬富翁，日本則預估新增600人，主要來自中國高資產族群尋求政治穩定與財產保障。

不過並非所有亞洲國家表現皆亮眼。南韓2025年預計流出2,400人，為去年流失人數的兩倍以上，原因被指與當地經濟與政治動盪有關。

越南也首度出現淨流出趨勢（300人移出），台灣則呈現微幅流出（100人移出），儘管其科技產業帶來的財富增長強勁，但地緣政治緊張與房地產供給限制仍令部分富裕人士考慮出走。

拉丁美洲的巴西（1,200人移出）與哥倫比亞（150人移出）繼續面臨財富淨流失，富裕人士多轉往美國、葡萄牙與中美洲避稅地如開曼群島與哥斯大黎加。

至於金磚五國（BRICS）方面，中國、印度、俄羅斯與南非的百萬富翁流失雖仍存在，但規模已大幅縮減。例如印度今年預計流出3,500人，已明顯低於前幾年紀錄。

而在中國，由於深圳與杭州科技與服務產業快速發展，加上餐旅消費回溫，更多富豪選擇留在境內投資與生活。

AlphaGeo執行長卡納博士（Dr. Parag Khanna）在報告結尾總結表示，亞洲雖處地緣風險之中，卻仍是全球私人財富成長的主要引擎，尤其是台灣與南韓的局勢，明顯提醒全球投資者「政策與區域安全」如何能快速改變資本流向。

而與此同時，新加坡與日本則穩固其全球財富避風港地位，顯示亞洲在私人資本界仍具有不可忽視的影響力。

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