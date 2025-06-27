快訊／大雨特報擴及15縣市！國家警報響　新北防冰雹、土石流　

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午2時55分持續發布大雨特報，雨區擴大為15縣市，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署下午2時51分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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氣象署同步針對新北市大豹溪、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時51分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雨地區

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

大雷雨示警區域

新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區

新竹縣：關西鎮、尖石鄉

山區暴雨示警區域

新北市三峽區、桃園市復興區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署