宜蘭警逮偷車賊！10人圍捕他還想跑　猛撞警用機車這下慘了

▲▼竊車賊拒捕，撞倒警機車及撞傷一名男警。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳出警員圍捕竊車賊時遭撞傷，羅東分局26日圍捕一名竊車賊時，一名男警騎機車擋住竊車賊逃逸去路被撞傷，警方最後將62歲林姓竊車賊逮捕，成功在5小時內尋回民眾失竊車輛，將車歸還車主。這起圍捕竊車賊遭波及的男警員幸僅手腳擦挫傷，無大礙。林姓竊嫌因涉嫌竊盜及妨害公務罪，被移送偵辦。

羅東分局昨(26日)下午接獲民眾報案，指其停放的小客車因未上鎖且鑰匙置於車內，遭人竊取，警方迅速成立專案小組，透過監視器影像追蹤竊嫌行蹤，並鎖定失竊車輛停放位置於五結鄉興盛路。

為了逮捕嫌犯，警方派出便衣警員喬裝埋伏於現場出入口，62歲林姓竊嫌企圖駕車離開時，10名警員迅速展開圍捕行動。然而，林嫌試圖以車輛衝撞加入圍捕的一名男警員，導致警用機車受損及男警員手腳擦挫傷。儘管如此，警方憑藉優勢警力成功逮捕林嫌，並在案發後僅5小時內尋回失竊車輛，將其歸還車主。

目前，林姓嫌犯因涉嫌竊盜及妨害公務罪，已移送宜蘭地檢署偵辦。羅東分局呼籲民眾離開車輛時務必隨身攜帶車鑰匙並確保車門上鎖，以避免類似事件發生。同時，警方也警告不法人士勿心存僥倖，任何違法行為將受到嚴厲查緝，確保民眾安全福祉。