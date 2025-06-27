北市動物園斑哥羚羊「斷香火」　休士頓直送公羊11月亮相

▲休士頓動物園將贈送斑哥羚羊Harris給台北市立動物園。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

斑哥羚羊為極度瀕危動物，台北市立動物園現僅存5隻，且皆為雌性單一性別，面臨無法繁殖困境。適逢台北市與美國休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園於當地時間26日宣布，將贈予一隻雄性斑哥羚羊Harris給台北市立動物園，預計今年10月運送來台，最快11月與民眾見面。

休士頓旅遊局與長榮航空於美國休士頓於當地時間26日上午10時舉辦開航10周年慶祝活動，適逢台北市與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園副園長Kevin Hodge也宣布，將致贈一隻雄性斑哥羚羊Harris給台北市立動物園，預計10月由長榮航空無償協助運送來台，完成檢疫工作後，預計11月亮相。

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Kevin Hodge表示，休士頓動物園有約500種、4750隻動物，每年有200萬人次造訪，2023年與台北市立動物園成為姊妹園。台北市立動物園是東南亞、甚至亞洲最棒的動物園，考量到斑哥羚羊的生長環境偏向熱帶，台北市的環境很適合，還有持續精進的專業訓練，因此決定贈送Harris來台。

Kevin Hodge指出，Harris剛滿2歲，對台北來說是新的血緣，希望將來可以繁殖出牠的後代，目前斑哥羚羊是極度瀕危的物種，維持並增加牠們的數量至關重要，對於這次的合作有很深期待，這也是全球對於極度瀕危物種合作的重要計畫之一。

針對運送方式，Kevin Hodge表示，最重要的是天候控制，預計待10月氣候較為涼爽時，從達拉斯透過長榮航空貨機運送到台灣，全程約需17小時，而草食動物區館長John也會陪同一起到台北。此外，為了避免動物太過緊張，行前都要進行減敏訓練，運送過程也都會提供水及必要食物，讓動物在舒服的情況下度過長途運輸。

台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹表示，台北市立動物園現僅剩5隻斑哥羚羊，且都為雌性，目前還有3隻分別為2、5、9歲具有繁殖潛力，感謝休士頓動物園願意挺身而出贈予Harris來台。Harris來台後，預計需要約1個月的檢疫及準備工作，最快11月跟大家見面。

曹先紹也說，雙方的合作不限於動物交換，後續還有很多專業的交流，休士頓動物園2年前才剛被美國動物園及水族館協會（AZA）評鑑為Straight A，也就是全票通過、最高分，這是很難得一見的情況，代表他們在專業的歷練跟水準都非常高，台北市立動物園也很需要有這種國際級的專業培育更年輕的夥伴。