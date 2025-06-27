　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市動物園斑哥羚羊「斷香火」　休士頓直送公羊11月亮相

▲▼休士頓動物園斑哥羚羊Harris。（圖／記者周湘芸攝）

▲休士頓動物園將贈送斑哥羚羊Harris給台北市立動物園。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

斑哥羚羊為極度瀕危動物，台北市立動物園現僅存5隻，且皆為雌性單一性別，面臨無法繁殖困境。適逢台北市與美國休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園於當地時間26日宣布，將贈予一隻雄性斑哥羚羊Harris給台北市立動物園，預計今年10月運送來台，最快11月與民眾見面。

休士頓旅遊局與長榮航空於美國休士頓於當地時間26日上午10時舉辦開航10周年慶祝活動，適逢台北市與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園副園長Kevin Hodge也宣布，將致贈一隻雄性斑哥羚羊Harris給台北市立動物園，預計10月由長榮航空無償協助運送來台，完成檢疫工作後，預計11月亮相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Kevin Hodge表示，休士頓動物園有約500種、4750隻動物，每年有200萬人次造訪，2023年與台北市立動物園成為姊妹園。台北市立動物園是東南亞、甚至亞洲最棒的動物園，考量到斑哥羚羊的生長環境偏向熱帶，台北市的環境很適合，還有持續精進的專業訓練，因此決定贈送Harris來台。

Kevin Hodge指出，Harris剛滿2歲，對台北來說是新的血緣，希望將來可以繁殖出牠的後代，目前斑哥羚羊是極度瀕危的物種，維持並增加牠們的數量至關重要，對於這次的合作有很深期待，這也是全球對於極度瀕危物種合作的重要計畫之一。

針對運送方式，Kevin Hodge表示，最重要的是天候控制，預計待10月氣候較為涼爽時，從達拉斯透過長榮航空貨機運送到台灣，全程約需17小時，而草食動物區館長John也會陪同一起到台北。此外，為了避免動物太過緊張，行前都要進行減敏訓練，運送過程也都會提供水及必要食物，讓動物在舒服的情況下度過長途運輸。

台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹表示，台北市立動物園現僅剩5隻斑哥羚羊，且都為雌性，目前還有3隻分別為2、5、9歲具有繁殖潛力，感謝休士頓動物園願意挺身而出贈予Harris來台。Harris來台後，預計需要約1個月的檢疫及準備工作，最快11月跟大家見面。

曹先紹也說，雙方的合作不限於動物交換，後續還有很多專業的交流，休士頓動物園2年前才剛被美國動物園及水族館協會（AZA）評鑑為Straight A，也就是全票通過、最高分，這是很難得一見的情況，代表他們在專業的歷練跟水準都非常高，台北市立動物園也很需要有這種國際級的專業培育更年輕的夥伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押
陸女星「高考造假」遭全面封殺！　熱播劇臨時撤檔
換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費
民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動
大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝
餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八仙塵爆10年！　倖存者穿上制服出現英雄形象

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

北市動物園斑哥羚羊「斷香火」　休士頓直送公羊11月亮相

休士頓旅客年破260萬人次　長榮航空直飛10周年載客率9成

誰在亂發誓？　南投驚見「紫雷轟頂」影片曝光

12星座「金錢觀」大揭秘！摩羯座才是財務自律王者

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

【乘客驚恐逃竄】首爾地鐵遭6旬翁縱火！　南韓檢方正式起訴嫌犯　

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

八仙塵爆10年！　倖存者穿上制服出現英雄形象

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

北市動物園斑哥羚羊「斷香火」　休士頓直送公羊11月亮相

休士頓旅客年破260萬人次　長榮航空直飛10周年載客率9成

誰在亂發誓？　南投驚見「紫雷轟頂」影片曝光

12星座「金錢觀」大揭秘！摩羯座才是財務自律王者

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

重機女隊長遭撞！家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器　還原事發關鍵4秒

演BL陸劇《逆愛》爆紅！　田栩寧漲粉遭傳已婚生子…公司刪文惹議

美商務部長：川普擬「兩週內」與10國敲定協議

3個技巧養成「幸運體質」　自己創造開掛人生

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

快訊／台積電跌5元至1070　台股開盤上漲12點

C羅生涯總收入逼近300億台幣　「體育史上最豪華合約」細節曝

川普宣布達成協議　白宮官員揭細節：中國同意加速稀土出口

大谷翔平票選國聯人氣王　追上小葛瑞菲明星賽紀錄

妻自認討客兄　夫還遭小王「宣示愛情主權」：她是我老婆了

【過敏族注意⚠️】布丁含這一味…男童慘進急診室！

生活熱門新聞

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

更多熱門

相關新聞

貓熊圓寶5歲生日　628派對共歡

貓熊圓寶5歲生日　628派對共歡

台北市立動物園6月18日至6月27日休園10天，28日開園第一天便迎來了園區明星「圓仔」的5歲生日。園方特地幫牠舉辦大貓熊派對，邀請遊客一同共襄盛舉。不僅有實體活動，也有線上即時直播，今年更是重新設計去年廣受好評的壓克力夜燈，還有每日限量20組的圓圓閃卡，充滿許多驚喜。

大象美代逝　退休保育員見最後一面

大象美代逝　退休保育員見最後一面

非洲象美代42歲辭世　突無法站立

非洲象美代42歲辭世　突無法站立

金剛猩猩寶寶病逝　血統震撼保育界

金剛猩猩寶寶病逝　血統震撼保育界

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲

關鍵字：

斑哥羚羊休士頓動物園台北市立動物園

讀者迴響

熱門新聞

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍

更多

最夯影音

更多

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面